Detenido un tatuador en San Sebastián por abusos sexuales a varias clientas

La Guardia Municipal de San Sebastián ha detenido en la tarde de este lunes al dueño del establecimiento de tatuajes al que varias clientas acusan de un presunto delito de acoso, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

Fuentes municipales han recordado que, desde la pasada semana, la Guardia Municipal se encuentra recabando información relativa a los hechos. En los últimos días ha escuchado los testimonios de personas, mujeres en su mayoría, que hasta el momento se han traducido en nueve denuncias.

Tras constatar que el contenido de alguna de esas denuncias puede constituir infracción penal, la Guardia Municipal donostiarra ha procedido a la detención de este individuo, que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

El caso de este tatuador de conoció a través de las redes sociales. Una mujer publicó en su cuenta de Facebook que "había sido acosada sexualmente por su tatuador", lo que llevó a la Guardia Municipal donostiarra a abrir una investigación y solicitar colaboración ciudadana.

Según el relato de la clienta del establecimiento donostiarra, el tatuador hizo "comentarios sexuales desde el minuto uno", le "agarró del culo", "de la cadera desnuda" y le hizo "desabrocharse el botón del pantalón" cuando lo que había solicitado era un pequeño tatuaje en el brazo.

La denunciante aseguró que, "al ver esa actitud", no hizo "más que temblar" y permaneció callada mientras el tatuador trabajaba porque "estaba aterroriza". "Aunque me quería ir estaba en shock total", afirmó. Asimismo pide a las mujeres que no vayan a ese establecimiento para que "no tengan que pasar por lo mismo" y afirma que "tiene en la piel" un tatuaje que le "recordará siempre cómo ha sido tratada".

El establecimiento objeto de las denuncias ha sido atacado con pintadas en las que califican al tatuador de "acosador" y "cerdo".