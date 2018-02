Otegi: “No hay nuevo estatus sin derecho a decidir”

La postura de EH Bildu no admite medias tintas ni flexibilidad. O el nuevo Estatuto incorpora el derecho a decidir o no se sumarán a él. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado hoy en Hernani, durante la presentación de la bases que entregarán este miércoles a la Ponencia de Autogobierno, que la inclusión de ese concepto es lo que "marca la frontera entre una relación de supeditación y una relación de igualdad" con el Estado.

Poder Judicial El nuevo estatus político reconocerá el Poder Judicial Vasco, independiente del resto de los poderes públicos, y superará el actual modelo de descentralización de la Administración de Justicia, estableciendo un modelo de organización y planta judicial propio, que culminará en un Tribunal Superior de Justicia Vasco. Se creará el Consejo General del Poder Judicial Vasco, como órgano de gobierno judicial, de acuerdo al modelo que establezca la Ley del Parlamento Vasco. Dependiendo del Consejo General del Poder Judicial Vasco se creará una Escuela Judicial Vasca.

Además no sirve cualquier formulación del derecho a dcidir. La que quiere EH Bildu no puede servir solo para decidir qué relación "queremos con el Estado" sino para "lograr la independencia nacional". Es decir, no hay bilateralidad efectiva sin independencia. Para Otegi y su grupo, el Parlamento vasco puede desbordar la legislación vigente con su propuesta de actualización del autogobierno porque la legalidad es algo gestionable que tiene que adaptarse a la voluntad del pueblo vasco. Para lograr sus objetivos políticos, EH Bildu compra algunos de los conceptos que plantea el PNV en su propuesta, pero solo como un medio para llegar a la proclamación de la República.

EH Bildu cree que el principio de legalidad es poroso. "El principio de legalidad no es límite para el despliegue del principio democrático, sino el cauce adecuado para la expresión ordenada de la voluntad de la ciudadanía vasca y el marco para que todos los proyectos políticos puedan ser materializados en términos de igualdad", proclama. Según sostiene la coalición en el documento, el nuevo Estatuto no se puede limitar a lo establecido por la legalidad hoy vigente o a su actual interpretación, porque "es preciso distinguir la legalidad procedimental en un momento inicial y legalidad respecto del contenido material de la propuesta de nuevo Estatuto, que no puede exigirse ab initio". Es decir, explican de forma gráfica que "la gestión de la legalidad formal y material es dinámica y su principio legitimador es el democrático". Para EH Bildu el referendum ilegal de Cataluña fijó un mandato para el nuevo Govern, la proclamación de una República que, una vez operativa, a través de las leyes de transitoriedad, fijaría la nueva legalidad.

Otegi ha explicado su proyecto junto a la portavoz de su coalición en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte. En su opinión cualquier marco político vasco que no sea una República vasca independiente "será un marco provisional". Así pues creen que debatir en este momento el nuevo catálogo de transferencias, tal y como plantean el PNV y el PSE de cara a completar el Estatuto "no es el debate proncipal". "Vamos a poner encima de la mesa el modelo de relación" de los tres territorios de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa con el Estado español, ha dicho.

La organización independentista explica que se buscarán los más amplios consensos, pero "no se aceptarán vetos provenientes de instancias políticas externas o internas". Subrayan en su documento que la voluntad de la mayoría vasca no puede coartarse por el hecho de ser "minoría permanente a escala estatal (española)". Para EH Bildu el nuevo modelo debe de estar basado en la igualdad: "queremos una relación en pie de igualdad, porque si no hay cambio en el modelo de relación entre nuestra comunidad y el Estado, sencillamente no hay nuevo estatus", ha remarcado.

"Lo primero es reconocer a nuestra comunidad como un sujeto político pleno de derecho. No hay nuevo estatus sin derecho a decidir, porque el derecho a decidir es el que marca" la diferencia, ha explciado Otegi. Un derecho a decidir que garantizaría a las instituciones vascas un amplio ámbito de decisión propio, esto es, "un ámbito material, exclusivo e incondicionado, donde predomine su capacidad de decisión, ajeno a la injerencia externa y unilateral de las instituciones del Estado español".

Para su aprobación EH Bildu propone, como el PNV y Elkarrekin Podemos, una consulta habilitante, es decir una vez aprobado por el Parlamento vasco, y una vez ratificado en las Cortes, una consulta ya vinculante, previa a su entrada en vigor. Esta última consulta sí está prevista en la Constitución.