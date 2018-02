Pradillo: aquí van a pasar muchas cosas

Este verano hice parapente y me reconcilié con el vacío. Adeline Thery y Nicolas Chevallier. 2 y 3 de febrero.

Pradillo no se puede pintar de blanco. Cuqui Jerez. 9 y 10 de febrero.

Prometeo encadenado. Circo Interior Bruto. 15, 16 y 17 de febrero.

Las cosas que no caen por su propio peso. Esther Belvis. 22 de febrero.

La inevitable muerte de Carlota. Lara Matos y André Carreira. 23 de febrero.

Échale la culpa I, II y III. Maia Villot de Diego. 24 de febrero.

Sound Project / Thank you very much. Sandra Gómez y Vicente Arlandis. 2 y 3 de marzo.

The Mountain. Nilo Gallego. 9 y 10 de marzo.

Vamos a aprender a hacer cosas juntas que no sabemos y que tenemos muchas ganas de aprender. Misión Divina: Célula Barcelona. 16 y 17 de marzo.

Estar o no estar. Isidoro Valcárcel Medina. 23 y 24 de marzo.

[Performance aún sin título]. Esther Ferrer. 25 y 26 de mayo.