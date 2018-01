La declaración de Cifuentes en la comisión de corrupción se aplaza de forma indefinida

La mesa de la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid ha decidido aplazar la asistencia de Cristina Cifuentes prevista para el próximo 2 de febrero. La presidenta regional había sido llamada a declarar para informar sobre el caso Lezo cuando ocupó el cargo de consejera del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. La decisión es una consecuencia del auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que se conoció ayer, en el que se concluye, según adelantó EL PAÍS, que “no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de Corrupción Política de la Asamblea de Madrid", relativa al caso Lezo.

El aplazamiento se ha decidido por consenso tras estudiar el fallo judicial. El portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción, César Zafra, ha indicado que lo más lógico era aplazar la comparecencia de la presidenta Cifuentes, a la que acusa de "salirse con la suya y no venir a dar explicaciones, por ahora". Una vez que tengan claro todo el asunto, porque el auto deja clara unos puntos y otros no, será el momento de volver a citar a la presidenta, ha añadido. Zafra ha mantenido que "esta es una zancadilla más, algo que llevamos viendo en los tres últimos años". "Cualquier excusa, ya sea política o ya sea jurídica, es válida para no dar las explicaciones que tienen que dar a los madrileños", ha concretado.

Miguel Ongil, representante de Podemos en la comisión, ha explicado que ellos siempre han sostenido "que había una forma más fácil de traer a Cifuentes". El parlamentario recuerda que la comparecencia del viernes estaba pedida con la base de la documentación que ahora les deniega el juez. En su opinión, lo que se deniega es que el juez deba entregar esa documentación, "pero nosotros la hemos pedido a la Comunidad de Madrid no a él". Ongil reconoce que Cifuentes "ha tenido un cierto éxito en meter al poder judicial en un conflicto que solo implica al poder ejecutivo y legislativo". En todo caso, ha añadido que el auto no es firme y que como oposición tienen todo el derecho a exigir esa información.

El PP, sin embargo, considera que la oposición debe pedir perdón tanto al partido como a Cifuentes. Así lo ha considerado el portavoz de este grupo parlamentario, Enrique Ossorio, al que, además, se le han acabado "los adjetivos para calificar la comisión de investigación", de la que ya ha dicho que es "bochornosa, ridícula, esperpéntica...". Ossorio ha puntualizado que: "Ciudadanos tiene una neurona y esa neurona hoy se ha apagado, que digan que es una zancadilla del PP es una vergüenza". El portavoz ha recordado que se trata de un auto del juez, "el señor Zafra se cree que habla por el PP", ha ironizado.

La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, ha detallado que la comisión ha decidido aplazar "cautelarmente" la comparecencia de Cifuentes "por prudencia y respeto". Esperarán a estudiar al auto y comprobar de qué forma afecta a la comisión, que debe mantener su rigor.