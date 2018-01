Cataluña y la investidura de Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Rajoy: "Por encima de la ley no hay absolutamente nada. La ley es la garantía de los derechos de todos los que estamos aquí. Donde no hay ley estamos en la selva y ante la ley todos somos iguales. En cualquier país y democracia avanzada la primacía de la ley está por encima de todo". "Una solución política fue la que intentamos dar en la Constitución de 1978, el nivel de autogobierno que hay hoy en Cataluña no lo ha habido jamás, a partir de ahí se puede hablar, se puede dialogar, pero lo que no puede ocurrir es que los españoles no puedan decidir sobre su país". "No soy presidente del Gobierno para romper la unidad nacional".