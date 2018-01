La línea más usada de la EMT es la que une el centro con Las Águilas

La Empresa Municipal de Transportes transportó en 2017 427.930.391 viajeros (se cuenta cada trayecto que hacen los usuarios), lo que supone 652.161 menos que en el ejercicio anterior, es decir, un 0,16% inferior, según un balance hecho público este domingo por el Ayuntamiento de Madrid. En 2016, la empresa pública llevó a 430 millones de viajeros, lo que supuso un incremento del 5,87% respecto al año anterior (25,2 millones de viajeros más). Según explicó entonces el Consistorio, aquella cifra suponía volver a los niveles de demanda anteriores a la crisis de 2008, por lo que estos niveles se mantienen. Por meses, el récord de usuarios se batió en marzo, con 41,15 millones (superando el registro de 40,3 millones de octubre de 2016).

Por primera vez, la línea 27 (Embajadores-Plaza Castilla) no ha sido la más utilizada de la capital. A pesar de sus 8,27 millones de viajeros, ha quedado relegada al segundo puesto por la línea 34 (Cibeles-Las Águilas), que con 8,58 millones se sitúa en primera posición. Las siguientes líneas más usadas son la 70 (Plaza Castilla-Alsacia, en San Blas), con 7,51 millones y las circulares C1 y C2 (con 7,16 y 7 millones de usuarios, respectivamente); la 31 (Plaza Mayor-Aluche) con 6,18 millones de viajeros y las rutas 21, 28, 35 y 17 (con cifras entre los 6,02 y 5,2 millones de usuarios). En cuanto a los servicios nocturnos, que salen desde Cibeles, las cinco rutas más utilizadas el año pasado fueron las líneas N21 (Arroyo Fresno), N18 (Aluche), N5 (Colonia Fin de Semana, en Barajas), N19 (San Ignacio, en Las Águilas) y N23 (Montecarmelo, en Fuencarral-El Pardo).

El Ayuntamiento critica que la recuperación de los niveles de demanda anteriores a la crisis “no se está viendo compensada con un incremento paralelo de la oferta de servicio, oferta que el Consorcio Regional de Transportes mantiene congelada desde hace varios ejercicios”. El Consorcio, que depende de la Comunidad de Madrid, debe dar el visto bueno a nuevas líneas de autobuses o a la mejora de las frecuencias de estos.

Carta a Transportes El pasado julio, Inés Sabanés envió una carta a la Consejería de Transportes denunciando el bloqueo en la creación de nuevas líneas de la EMT. El Gobierno regional respondió entonces que no eran todavía necesarias, recordando que desde 2015 se han aprobado 87 nuevas acciones, entre ellas, cuatro líneas de la EMT y 11 ampliaciones de itinerario.

“En 2015 el Consorcio no nos permitió ningún incremento en el servicio; en 2016 nos presupuestaron un 2% de incremento, pero nos permitieron solo un 0,8%; en 2017, se presupuestó de nuevo un 2%. Eso significa menos frecuencia en los autobuses, que todavía no han recuperado los niveles de 2008”, denunció Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente municipal, en el pleno del pasado 21 de diciembre. En su opinión, “la EMT ha recuperado los niveles [usuarios] de 2008, mientras que el metro no, luego la tendencia de los autobuses urbanos es positiva”.

Una portavoz del Consorcio Regional de Transportes, en cambio, critica que "la EMT sea el único operador de transporte público que baja de viajeros, mientras suben metro, interurbanos, metros ligeros y cercanías". En su opinión, "a pesar de que se han puesto en marcha nuevas líneas, mejorado recorridos y reforzado algunas de las que ya existían, no consiguen recuperar viajeros, por tanto será que el usuario percibe otros modos de mejor manera". En este sentido, destaca que mientras la EMT baja (según sus datos, un 0,51%), "Metro de Madrid aumenta sus viajeros en un 7,11%, y los autobuses interurbanos crecen un 3,53%".

En cualquier caso, la EMT cerró el año 2008 con 425,5 millones de viajeros, por lo que la cifra de este año (428 millones) es superior a aquella. Metro de Madrid, en cambio, logró 685 millones de viajeros en 2008, mientras que este año han sido 626 millones, muy lejos de aquella cifra. La portavoz del Consorcio destaca que el aumento de viajeros de 2017 supone "la mayor subida desde el 2000".