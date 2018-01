Torrent mantiene el Pleno del día 30 para investir a Puigdemont

Roger Torrent, presidente de Parlament, ha anunciado esta tarde que mantiene para el próximo martes a las 15.00 horas la convocatoria del pleno de investidura para el que ha propuesto a Carles Puigdemont. El republicano ha avanzado que los servicios jurídicos del Parlament estudiarán el recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional contra la candidatura del expresident. “La decisión es un fraude de ley. He propuesto a Puigdemont no por capricho ni por una decisión arbitraria”, ha afirmado Torrent que ha recriminado la actitud del Ejecutivo. “No puede ser que el único mensaje de Soraya Sáenz de Santamaría es que los catalanes hemos votado mal. Nos están diciendo que no hemos votado bien y lo que ellos querían”.

En una comparecencia institucional en el Parlament, Torrent ha afirmado que aguardarán la decisión del Constitucional para tomar una decisión tanto política como jurídica. El republicano ha lamentado en cualquier caso que en cuanto asumió el cargo ofreció “diálogo y política”. “Y la única respuesta que hemos recibido del Gobierno son las amenazas. Propongo diálogo y se me responde con amenazas de judicialización”, ha insistido.

En un discurso de apenas 10 minutos, Torrent ha señalado que el líder de Junts per Catalunya reúne “la absoluta legitimidad” para ser candidato recordando que nada le privó integrar una lista que concurrió a las elecciones. “La impugnación no tiene ningún fundamento ningún jurídico. Y eso lo sabe cualquier jurista o un ciudadano que tenga unas mínimas nociones de derecho”, ha sostenido recordando el dictamen del Consejo de Estado desestimando la propuesta de Sáenz de Santamaría. Torrent ha afirmado que su obligación ha sido la de mantener consultas con todos los grupos y que el que tenía más apoyos era Puigdemont. “No lo propongo por capricho o arbitrariedad y eso debería saberlo la vicepresidenta del Gobierno. Con la decisión no está impugnando una decisión del Parlament sino el voto de millones de personas, la voluntad los diputados y el funcionamiento del sistema democrático”, ha insistido.

Los servicios jurídicos del Parlament estudiarán ahora la decisión del Gobierno y están también a la espera de la decisión del Constitucional. “Yo mantengo la mano tendida al diálogo pero eso no está reñido con dejar de actuar y quedarse con los brazos cruzados”, ha señalado en alusión al informe de los servicios jurídicos. “Exijo al Gobierno español respeto al resultado electoral y al voto de los catalanes; a los derechos de los diputados, al Parlament y a la democracia parlamentaria. Al final estamos hablando de los fundamentos de la democracia”, ha concluido.

El discurso de Torrent ha sido precedido de una reunión a tres bandas que por primera vez mantenido Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP. Todas las fuerzas independentistas consideraron que el Gobierno ha atravesado todas "las líneas rojas" y conculcado el Estado de derecho.