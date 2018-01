Últimas noticias de Cataluña y el Parlament, en directo

EL PAÍS

El dirigente de Units per Avançar y diputado del PSC en el Parlament, Ramon Espadaler, ha afirmado que Cataluña "no puede ser un país teledirigido ni gobernado con mando a distancia" por Carles Puigdemont, y ha advertido al independentismo de que no tiene legitimidad para "vulnerar la legalidad". En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha defendido hoy que es viable ser president desde Bruselas gracias a las nuevas tecnologías, pero en cambio no podría ejercer el cargo como "presidiario" en España, por lo que ha avisado de que solo renunciará al mismo si no tiene apoyo parlamentario. (EFE)