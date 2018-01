Una niña de 17 meses fallece en Girona por una meningitis

Una niña de diecisiete meses murió la madrugada del jueves en el hospital Josep Trueta debido, con toda probabilidad, a una sepsis meningocócica que evolucionó de manera fulminante, según fuentes del Departamento de Salud. La paciente ingresó el miércoles de urgencia en un hospital comarcal pero debido a la rápida evolución de la enfermedad y la gravedad de ésta, fue derivada al hospital de referencia de la región sanitaria de Girona, el Josep Trueta.

La niña ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica de este centro donde los profesionales hicieron lo posible por salvarle la vida, sin éxito. Desde Salud han mantenido que todo indica que la causa de la muerte fue una sepsis meningocócica (infección generalizada) provocada por enfermedad meningocócica, pero que está pendiente de los resultados de los análisis para confirmarlo.

La enfermedad meningocócica puede producir una infección generalizada, lo que todo apunta padeció la pequeña, o bien afectar sólo el sistema nervioso, que es cuando se trata de la meningitis propiamente dicha. Existen diferentes grupos de meningococo: A, B, C y otros. El B es el más frecuente en Catalunya, aunque la vacunación en niños protege sólo contra el meningococo C. Según Salud, la niña tenía al corriente el carné de vacunaciones, lo que significa que había sido vacunada contra la meningitis de tipo C.

A partir del año 2000, Salud incorporó en el calendario de vacunaciones sistemáticas una vacuna conjugada contra el serogrupo C del meningococo. Esta vacuna se aplica sistemáticamente a los cuatro y doce meses y los once-doce años. Es una vacuna segura, que produce una protección de larga duración y que se puede aplicar a partir de los dos meses de edad.

Cuando se detecta un caso de esta enfermedad y serogrupo, la vacuna se aplica a los contactos cercanos que no la hayan recibido para protegerlos, además de la quimioprofilaxis, como se ha hecho en este caso. El Departamento de Salud ha iniciado el tratamiento de carácter preventivo, con quimioprofilaxis, entre los contactos más cercanos de la niña que, en este caso, se reducen a la familia.

La enfermedad meningocócica es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria llamada meningococo. Se producen casos durante todo el año, pero son más frecuentes en invierno y primavera. Generalmente son casos aislados, pero pueden aparecer también como brote (presentación de dos o más casos relacionados), sobre todo en familiares convivientes y escuelas.

Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad aunque es más frecuente en niños de entre uno y cinco años.

En la región sanitaria de Girona, el año pasado se notificaron diez casos de enfermedad meningocócica, nueve de los cuales en residentes y un caso en un extranjero. Cuatro fueron menores de catorce años. Murieron dos de los afectados, un bebé de un año y un anciano de 72.