Puig anuncia una ayuda trienal de 10.000 euros por alargar los contratos en el sector turístico

No hay dudas en la Generalitat Valenciana. "No hay un debate en la Comunidad Valenciana sobre turismo si, o turismo no. Es sí o sí", ha dicho este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el día de la Comunitat Valenciana en la Feria del Turismo, que se celebra estos días en Madrid. No habrá tasa turística, seguirá la guerra contra los alojamientos turísticos ilegales y se apoyará con ayudas de 10.000 euros la desestacionalización de los contratos de trabajo en el sector turístico.

Puig ha declarado fundamental combatir el alojamiento turístico ilegal, con inspecciones desde todos los ámbitos administrativos -las policías locales y autonómica y la Agencia Tributaria-. Y ha anunciado ayudas económicas para mejorar las condiciones de contratación de los empleados del turismo, una industria que genera el 14% del empleo valenciano.

Según Puig, las expectativas de la industria son positivas y la rentabilidad de las empresas hoteleras ha crecido en los últimos dos o tres años por lo que es el momento de concentrarse en el capital humano. “Es esencial mejorar los salarios, la formación y superar los índices de precariedad. Por eso hoy vamos a desplegar un programa conjunto, desde la Agència de Turisme y el Servef, para fomentar el crecimiento de la ocupación estable”, ha adelantado el presidente.

La edad de oro de la grastronomía valenciana El pabellón de la Comunidad Valenciana ha sido el escenario de la presentación del Centro Internacional de Cultura Gastronómica. Cuchita Lluch y el especialista en gastronomía Paco Alonso han subido al escenario a cocineros, pasteleros, pescadores y personas de la cadena del buen comer, para presentar el centro, que tiene su sede en la localidad de Dénia.

La Generalitat pondrá en marcha un plan trienal para trabajadores del sector hotelero, con ayudas de 10.000 euros por empleado para que puedan ampliar sus contratos de seis a nueve meses y así "acabar con la precariedad".

El presidente no ha querido valorar la propuesta lanzada ayer miércoles por la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, que proponía una nueva fórmula para perseguir el fraude del alojamiento ilegal. “El año pasado se hicieron 20.000 inspecciones y creo que se tiene que garantizar la seguridad jurídica en cualquier industria y perseguir a los que incumplen la ley. Lo estamos haciendo. Lo fundamental es que erradiquemos los alojamientos ilegales”, ha declarado.

Los destinos turísticos valenciano han vivido un 2017 de récord, con nueve millones de turistas extranjeros y 28 millones de turistas en general. “Pero más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo es fundamental”, ha proseguido Puig.

El turismo ha dejado 8.700 millones de euros de ingresos, “lo que significa que es una industria absolutamente potente, desarrollada y fundamental para la nueva economía valenciana. Tenemos que mejorar permanentemente porque vivimos una situación condicionada por otras circunstancias internacionales, que tenemos muchos competidores, pero nosotros estamos en el buen camino”. Es esencial la alianza entre el sector público y el privado, que planteamos en la ley valenciana turística, donde la toma de decisiones se hará al 50%.

Financiación autonómica

El presidente valenciano, que lleva en Madrid, donde se celebra la Feria del Turismo, desde el pasado martes ha desarrollado una intensa agenda política relacionada con la reforma del sistema de financiación autonómico. “Ayer se cumplió un año de la conferencia de presidentes autonómicos donde se decidió que el sistema se reformaría en 2017 y nos sentimos defraudados porque ha pasado el año y el Gobierno español no ha sido capaz de cumplir ese compromiso”, ha recordado Puig.

La Generalitat no se resigna y Puig ha apostado por que en las próximas semanas la situación se desatasque. En estos días ha intercambiado pareceres con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, con la presidenta balear, Francina Armengol, y el sábado lo hará con el presidente de Castilla-La Mancha. Puig ha pedido además comparecer en el Senado, en la comisión general de las Comunidades Autónomas, para exigir cuanto antes un modelo que no perjudique a ninguna comunidad autónoma. “Somos conscientes de que el proceso de debate y negociación del nuevo sistema de financiación no puede convertirse en una confrontación entre comunidades. El camino que queremos emprender es el que garantice la suficiencia de todas las comunidades”, ha dicho

Puig, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la suspensión del juicio de Gürtel. “Lo único que me preocupa es que la sentencia sea justa y se asuman las responsabilidades políticas por parte del PP y se devuelva el dinero que se ha sustraído. Nosotros estamos en un proceso de levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana”, ha concluido.