Condenado Bernat Dedéu por insultar y vejar al director adjunto de El País Lluís Bassets

El juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona ha condenado al tertuliano y filósofo Bernat Dedéu a retirar dos textos de su página web, indemnizar con 18.000 euros y publicar en la web, y enlazarlo en su cuenta de Twitter, el encabezamiento y el fallo de la sentencia que le condena por “una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor” del director adjunto de El País Lluís Bassets.

La juez considera que dos artículos de Dedéu sobre Bassets, publicados en julio y en septiembre de 2015, rebasan el ámbito de la “legítima crítica”. “Las expresiones vertidas en los dos textos implican manifiesta lesión al derecho fundamental al honor del actor, excediendo la mera crítica y constituyendo mensajes despectivos, cargados de insultos, vejaciones y menosprecios que menoscaban la fama, buen nombre y el prestigio profesional del demandante”, insiste la juez.

Los dos textos, sigue la sentencia, “se escriben con vocación –no de criticar- sino de obtener el desmerecimiento en el público aprecio”. Lo que se pone “palmariamente de relieve” cuando el autor acaba “invitando al insulto tras una importante retahíla de los mismos", en el segundo artículo. La magistrada entiende que la voluntad de informar y opinar del autor es “una mera excusa para insultar y ofender”.

La sentencia no estima ninguno de los argumentos esgrimidos por Dedéu, que define como “vanas referencias a recursos estilísticos” o el ánimus iocandi del texto. Y recuerda que la “defensa al insulto”, argüida por el filósofo, no existe como un derecho, y no está amparado por la libertad de expresión. Por todo ello, el juzgado estima en su totalidad la demanda interpuesta por Bassets. La sentencia se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona.