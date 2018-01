Sanz declara como investigada por la licencia del hotel de Drassanes

La teniente de alcaldía de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha asegurado que se basó en motivos "técnicos" al firmar la suspensión de la licencia del hotel de lujo que la promotora Praktik había proyectado en Drassanes. Sanz declaró ayer en calidad de investigada ante el juez por el presunto delito de prevaricación por el que la promotora la denunció el pasado verano, después de que el Ayuntamiento paralizara la construcción de un hotel de 200 habitaciones en el Portal de Santa Madrona. El Ayuntamiento y la promotora mantienen una pugna sobre si el proyecto está o no afectado por el plan de hoteles, que no permite abrir más hoteles en el distrito de Ciutat Vella.



"He trasladado la confianza y tranquilidad que desde el primer momento he tenido con relación al trabajo que han hecho los técnicos municipales, ya sean del ámbito de urbanismo o de los servicios jurídicos, que son quienes han asesorado y determinado el trabajo que se ha hecho en relación

a estas licencias", ha señalado en declaraciones a los medios fuera de la Ciutat de la Justícia.



La teniente de alcalde ha relatado que estos servicios, de quienes ha resaltado su "solvencia y profesionalidad", determinaron la suspensión de la licencia que se había dado a la promotora porque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) había anulado la totalidad del texto del plan de usos del 2013, del gobierno de Xavier Trias, que le daba cobertura.



Así, como a partir de aquel momento el plan de usos vigente volvía a ser el de 2010, más restrictivo, los técnicos consideraron que hacían falta nuevos informes que avalaran la construcción del céntrico hotel. Sanz ha subrayado que no se ha denegado la licencia, sino que se

ha suspendido hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva el recurso que se interpuso con relación a la sentencia del TSJC sobre el plan de usos del 2013. "Cuando la sentencia se confirme y sea firme haré lo que me digan los servicios jurídicos del Ayuntamiento, tal y como he hecho siempre", ha resuelto.