Seis millones para relanzar el gran desarrollo urbanístico de El Escorial

El consorcio urbanístico de El Escorial se creó en el año 2000 con el propósito de desarrollar 55 hectáreas y construir 517 viviendas. De momento, solo se han edificado 40 chalés de protección pública y el resto de la actuación permanece vacía. La Comunidad de Madrid, propietaria del 99% de la inversión, aportará este año seis millones de euros al consorcio y espera relanzarlo. El grupo parlamentario de Podemos considera que se están malgastando recursos en una actuación fallida y proponen realizar una auditoría que dé una visión de la situación.

Calles asfaltadas con la señalización pintada y aceras con farolas languidecen a la espera de las 310 casas protegidas y 107 libres que se pretendían levantar en la zona de El Ensanche en El Escorial (15.092 habitantes) mediante la fórmula del consorcio. El 26 de septiembre del 2000 la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de El Escorial suscribieron un convenio para acometer la iniciativa, que suponía duplicar la superficie del casco urbano (en ese momento se pretendían construir 1.200 viviendas).

La inversión de 41 millones se repartió entre Gobierno regional (60%) y municipio (40%), ambos gobernados por el PP. La compraventa, se aseguró entonces, estaría finalizada en cinco años. Unos planes que nunca se han materializado. “Es un desarrollo que se planificó en los tiempos de la burbuja y nació sobredimensionado. Ahora vemos como se inyecta dinero público a esta y otras actuaciones similares y se plantean previsiones de ventas que nunca se cumplen”, critica la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Laura Díaz.

El año pasado, el Gobierno regional dedicó 3,5 millones al consorcio de El Escorial y para 2018 el presupuesto asciende a seis. La mayor parte de estos fondos se destinan al pago del crédito de 18 millones de euros que se solicitó a Bankia para hacer frente a los costes del desarrollo urbanístico. Un montante que se recuperaría con la venta de los terrenos (que antes se habían expropiado) a los futuros constructores. Todavía se adeudan a la entidad bancaria 7,8 millones más los intereses. En el tiempo transcurrido y tras la crisis económica, el valor del terreno se ha reducido de 41 millones iniciales a los 24 actuales.

“Por si esto fuera poco”, añade Díaz, “en 2016 se modificaron los porcentajes de participación en el consorcio haciéndose cargo la Comunidad de Madrid del 99,66% de la inversión y El Escorial con el 0,34%”. La diputada se pregunta la razón de este rescate “por la puerta de atrás”, algo que no se hace con otros Ayuntamientos con situaciones similares. El director general de Urbanismo de la Comunidad, José Tortosa de la Iglesia, respondió en una comparecencia de octubre pasado en la Asamblea de Madrid que no estaban “rescatando a nadie”, sino regularizado la situación jurídica, dado que el Ayuntamiento no había cumplido con la participación acordada. El alto cargo reconoció que se está produciendo “un retraso en el desarrollo”, pero matizó que ahora se está “saliendo y vamos a darle impulso”.

“Efecto llamada”

Su optimismo se debe a la adquisición de una parcela por parte de Mercadona, que está a la espera de que el consorcio finalice varias obras de urbanización por 723.000 euros. Además, se van a sacar a licitación otras dos parcelas por aproximadamente 1,5 millones. Tortosa de la Iglesia espera que estas dos actuaciones tengan un “efecto llamada”.

El terreno de este consorcio se reparte en 14 parcelas de uso comercial, residencial, dotacional y hotelero. Tortosa aseguró desconocer “totalmente” los motivos reales por los cuales se decide en el 2000 crear el consorcio. Cuando llegó el gobierno de Cristina Cifuentes (en 2015) se encontró con “la situación” (heredada de otro gobierno del PP). “Nosotros nos ponemos a trabajar en la gestión del día a día”, dice Tortosa.