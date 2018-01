El secesionismo lanza mensajes contradictorios sobre la investidura

Cartel publicitario de Junts per Catalunya con las imagenes de Carles Puigdemont y Jordi Sanchez.

El independentismo acudió en listas separadas a las elecciones y no hay día en que no muestre su disparidad de planteamientos. No solo entre los partidos que lo componen, sino incluso en los mensajes que transmite una misma formación.

Así, el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, volvió a insistir ayer en que en sus filas no se baraja otra hipótesis que investir a Carles Puigdemont cuando Junts per Catalunya concrete su “propuesta exacta”. De esta manera, intentaba acallar al diputado en el Congreso Gabriel Rufián, quien el jueves declaró a las puertas del Tribunal Supremo que Oriol Junqueras era “el plan b” si fallaba Puigdemont. “Es una cosa de sentido común”, argumentó el parlamentario, que reiteró su frase de que Cataluña “no puede tener un presidente por Skype”.

También desde Junts per Catalunya se transmiten mensajes contradictorios que revelan la falta de una estrategia definida de la formación. Así, el coordinador de los diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, cuestionó ayer que el Parlament pueda constituirse y elegir a la Mesa sin la presencia de todos los diputados electos, ocho de los cuales están huidos o en prisión en la actualidad. “Solo se pueden afrontar la constitución del Parlament y el debate de investidura si todos los diputados electos pueden participar en estos dos momentos parlamentarios importantes”. La candidatura, sin embargo, da por hecho que el próximo día 17 se constituirá la Mesa, un hecho que considera “prioritario”, según el comunicado difundido la noche del jueves, “y que esta tendrá mayoría independentista”.

Reuniones

La lista de Puigdemont anuncia que se están celebrando reuniones “discretas” con Esquerra Republicana, con la CUP y que también se reunirán con Catalunya en Comú-Podem, porque todas esas fuerzas forman parte del “bloque democrático y anti-155”. Junts per Catalunya se muestra convencida de que habrá acuerdo “ya que la consecuencia de los resultados electorales de estas elecciones (y la no aceptación del 155) sin duda es la investidura de Puigdemont”.

Y en este mar de especulaciones y propuestas, la Asamblea Nacional Catalana sugirió ayer un Gobierno catalán “mixto”, en que haya unos consejeros sin cartera huidos en Bruselas y otros “en el interior” al frente de los diversos departamentos. Es la propuesta que lanzó en una entrevista en Onda Vasca el secretario general de la entidad independentista, Enric Blanes, quien admitió que una de las “claves” sobre el nuevo Gobierno es “cómo puede producirse una investidura de Puigdemont”. En ese sentido, reconoció que la situación sería “muy diferente” si Junqueras quedase en libertad.