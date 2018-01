Cuatro meses trabajando sin cobrar. Esa es la situación que viven las 21 trabajadoras de ayuda a domicilio de Las Rozas. Fempsa, la empresa para la que trabajaban, dejó de abonar las mensualidades en septiembre. Un mes más tarde la compañía renunció al contrato y el Ayuntamiento convocó un nuevo concurso que se retrasó porque una de las licitadoras impugnó el proceso. El Gobierno local (del PP, en minoría) asegura que en los próximos días abonará las nóminas atrasadas y que comenzará a operar la nueva adjudicataria. Las empleadas sostienen que es una respuesta recurrente y que por eso el 8 de enero iniciarán una semana de huelga como protesta.

“Estamos llegando a una situación límite. Llevamos cuatro meses sin cobrar, pero no hemos dejado de trabajar ni un solo día por miedo a perder nuestro empleo”, afirma Graciela Rosas, una de las trabajadoras. Y añade: “El Ayuntamiento, que es responsable subsidiario, nos dice que nos va a pagar, pero nunca lo hace. Vamos a iniciar la huelga porque, si no cobramos, qué más da que nos descuenten parte del salario”. Rosas y el resto de sus compañeras ingresan unos 650 euros de media al mes por 20 horas de trabajo a la semana. Un portavoz municipal afirma que el retraso en el pago no depende del Consistorio: “Las nóminas atrasadas se abonarán en cuanto nos faciliten los datos bancarios de las trabajadoras”.

En enero de 2015 el Ayuntamiento de Las Rozas adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a Fempsa. El contrato, por un valor anual de 366.000 euros, se extendía por cuatro años (hasta enero de 2019). Durante ese tiempo la adjudicataria se comprometía a atender a los 2.319 vecinos de la localidad que en 2013 tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Fempsa dejó de pagar las nóminas en septiembre por un embargo de Hacienda y el 19 de diciembre fue declarada en concurso de acreedores voluntario. Las empleadas se quejan de que la compañía incumplió sistemáticamente las condiciones laborales durante años, “aunque nunca dejó de pagar”. Patricia García Cruz, concejal de Contigo Las Rozas (en la oposición) culpa al Ayuntamiento de la situación: “Es un tema urgente, pero no se tramita con agilidad”.