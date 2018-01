La oposición critica la falta de propuestas en el mensaje de Puig

Los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas han recibido el mensaje de Año Nuevo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con críticas, La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado que no hay nada nuevo en el discurso del presidente: "Comenzó 2017 diciendo que quedaba casi todo por hacer y un año después su Consell sigue paralizado y además está agotado".

"El presidente no ha dicho nada nuevo en su mensaje de Año Nuevo. Habla de empleo, de política social y de financiación, y es el mismo mensaje que repite desde hace tres años. El año pasado reconocía abiertamente que quedaba casi todo por hacer y hoy seguimos igual. Las leyes estrella han sido recurridas por inconstitucionales, seguimos con los problemas en sanidad y en políticas sociales", ha indicado la dirigente.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha añadido que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "debería ofrecer algo más que palabras vacías, los valencianos necesitan un proyecto de gestión responsable". "No sirve de nada quejarse si no tenemos unos buenos gestores", ha añadido, para lamentar también la actitud de "autocomplacencia" del presidente.

Sánchez ha resumido el mensaje de Puig en "palabras con buenas intenciones que, lamentablemente, quedarán en papel mojado". Además, a su juicio el jefe del Consell "se equivoca adoptando una actitud victimista, algo que ni puede ni debe hacer en el inicio de su tercer año de legislatura".

Ha insistido en que "el mensaje de 'España nos roba' no tiene sentido y no es, de ninguna manera, la solución a los problemas de los valencianos" y ha agregado que Ciudadanos estarán al lado del Consell para reivindicar el nuevo modelo de financiación que la Comunitat necesita "pero, desde luego, este no es el mejor modo de hacerlo".

El secretario general de Podemos, Antonio Estañ, considera que el discurso de Puig, muestra una visión "algo conformista" de lo que debería ser el futuro y presente de la Comunidad Valenciana y ha advertido que "todavía queda mucho por hacer en esta legislatura y es necesario seguir trabajando y adoptar decisiones valientes".

Estañ ha destacado que "los valencianos y valencianas han dejado atrás el saqueo y el malgasto" pero ahora necesitan "cambiar el modelo que nos sigue condenando a la precariedad" porque "es inaceptable que miles de valencianos comiencen este año padeciendo unas condiciones inaceptables de pobreza y falta de derechos".

"Es evidente que los valencianos decidimos dejar atrás los años de saqueo, corrupción y mala gestión del Partido Popular, pero ahora necesitamos también cambiar el modelo que nos sigue condenando a la precariedad. Para esto es importante llegar a acuerdos amplios que respondan siempre a los intereses de la mayoría y no para que impidan adoptar medidas valientes para romper las inercias que arrastramos en cuestiones como el turismo o el urbanismo, donde se siguen reproduciendo esas dinámicas negativas", ha alertado.

Mejor que hace tres años

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata ha felicitado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por su mensaje de Año Nuevo, en el que "ha demostrado que su talante es el que ha favorecido la unión en la diversidad y la pluralidad, en el alma del pueblo valenciano".

El portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, ha manifestado que coinciden con el presidente en que los valencianos están "mejor que hace tres años" y ha asegurado que en 2018 seguirán "construyendo un futuro justo y sin corrupción" para los habitantes de la región.

El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, ha valorado que el Gobierno valenciano "quiera hacer de la estabilidad y la honradez dos marcas de la casa" y saber "dónde no queremos volver" pero ha incidido en que "se deben marcar unos objetivos mucho más claros".

Así se ha pronunciado Sixto en relación al discurso de Año Nuevo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, del que ha lamentado haya pasado "muy de puntillas sobre cuestiones que son muy importantes para la sociedad valenciana como la agricultura, la sanidad, la educación, el futuro de la televisión pública valenciana o la defensa del valenciano".