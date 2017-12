250.000 madrileños emigraron al extranjero entre 2011 y 2015

Esta es la historia de Rubén González, madrileño de 30 años, contada por él mismo a través de un correo electrónico:

"Soy licenciado en Biología en la Universidad de Alcalá. Desde los 16 años trabajé en hostelería para poder pagar mis estudios. Cuando acabé, era consciente de que para poder optar a un puesto de trabajo relacionado necesitaba saber inglés y hacer un máster y que en el mejor de los casos podría solicitar una beca de doctorado.

Una vez acabada la carrera comencé a trabajar de camarero entre 10 y 12 horas al día, pero ni ganaba lo suficiente para pagarme el máster o una academia de inglés ni podía compatibilizar ambas cosas.

De un total de 150 compañeros de promoción, solo cinco encontraron trabajo en el primer año. Este fue uno de los motivos por los que decidí venir a Reino Unido a buscar trabajo y aprender inglés.

Busqué qué cuidad de Inglaterra tenía menor tasa de paro y así fue como me vine a Oxford hace ya tres años, un 9 de diciembre, con mi maleta, un ordenador portátil, 2.000 euros ahorrados que duraron menos de un mes y muchas ganas e ilusión. No sabía ni dónde iba ni lo que me iba a encontrar. Tampoco sabía comunicarme en inglés ni pedir una cama en un albergue.

A los tres días, abrí una cuenta en el banco, solicité un número de la seguridad social (NIN) y fui a una agencia de trabajo temporal. Esa misma tarde empecé a trabajar de camarero en colleges de la Universidad de Oxford. He de decir que, después de haber trabajado en hostelería en España, eso era como unas vacaciones. Pero un mes después se acabó el trabajo y comencé de friega-platos en un restaurante. Si he de hablar de sentimientos, créeme que es duro pasar horas y horas metido en una pila, donde nadie te habla y no entiendes nada, donde te miran por encima del hombro y tienes mucho tiempo de soledad para pensar en si todos los años de esfuerzo estudiando van a acabar ahí.

Gracias a que sabía cocinar y a mi experiencia, fui ganándome la confianza de mi jefe y, cuando abrió un nuevo restaurante, me propuso ser jefe de cocina. Allí pasé dos años y medio trabajando mucho y muchas horas. Tenía miedo de entrar en una espiral que me hiciera olvidar mi objetivo; hubo momentos en los que dudé si algún día podría dedicarme a la ciencia.

Hace menos de un año fui a un evento de CERU (científicos españoles en Reino Unido) y conocí a gente. A los tres días tenía una oferta de trabajo en la Universidad de Oxford, envié la solicitud y en menos de una semana, como regalo de mi 30 cumpleaños, empecé a trabajar en algo relacionado con la Biología. Un mes más tarde envié una solicitud a una empresa de biotecnología; hice la entrevista y aquí estoy, después de un largo camino, aprovechando la oportunidad de mejorar mi vida profesional.

Desde el punto de vista de mi vida personal, aunque intenté evitarlo para poder mejorar mi inglés, nada hubiera sido igual sin el apoyo y el calor de todos los españoles que he conocido aquí; somos muchos y una gran familia que suple a la real, a la que echamos tanto en falta. El balance de todos estos años es altamente positivo, con un gran crecimiento personal y profesional.

En cuanto a las perspectivas de retorno, no sé cuánto me queda en Inglaterra ni dónde iré después. No tengo pareja, por lo que no me costaría mucho hacer la maleta y buscar un destino mejor. Obviamente, me gustaría volver a España, pero el futuro allí no se muestra muy prometedor: tengo amigos biólogos con 30 años explotados por un sueldo mísero, otros trabajando en McDonald's o de teleoperadores, con trabajos temporales... Y la situación política es lo que más me frena para querer volver. Aquí tienes la seguridad de que nunca te van a despedir, trabajas sin miedo y motivado y sabes que, en el peor de los casos, tardas dos días en tener un trabajo nuevo. Así que el tiempo lo dirá".