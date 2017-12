Los maquinistas del Metro de Madrid desconvocan el paro de hoy

El sindicato de maquinistas de Metro de Madrid ha anunciado que desconvoca el paro previsto para hoy entre las 17.00 y las 21.00 horas "como acto de buena fe" para llegar a un acuerdo final sobre el estudio de salubridad que desean con el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Metro.

El sindicato dice en una nota de prensa que "está dispuesto a llegar a un acuerdo que siente las bases para la realización del estudio de seguridad e higiene en las próximas semanas, un estudio que reclama que sea totalmente transparente". Por el momento y "hasta llegar al acuerdo final" los maquinistas mantienen los paros convocados para los días 8, 9, 10, 11 y 12 de enero.

Los maquinistas dicen en su nota que interrumpen su huelga "con el fin de no perjudicar más a los viajeros" y que esperan "una respuesta definitiva" de la empresa que siente las bases para la realización de dicho estudio "que sería el primer paso para reconocer la categoría profesional como "Maquinistas de Tracción Eléctrica" que tantos años llevan reclamando.

El colectivo reclama el reconocimiento de su categoría profesional como "Maquinistas de Tracción Eléctrica" y no como "Personal no cualificado", motivo por el cual se realizan los paros. "A lo largo de las conversaciones mantenidas en las últimas semanas ya han cedido en algunos puntos y ahora esperan que Metro de Madrid haga lo mismo para que los viajeros de metro no se vean perjudicados ante este conflicto", dice el sindicato. Los maquinistas han llevado a cabo paros entre las 17:00 y las 21:00 horas entre el lunes pasado y este jueves.