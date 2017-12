El PP y Ciudadanos rechazan el comité ético para la Policía Municipal

El PP y Ciudadanos han rechazado este jueves impulsar en el pleno municipal el comité ético para la Policía Municipal, que ha pasado gracias a los votos del PSOE y Ahora Madrid. Este comité, formado por agentes y personas ajenas al cuerpo policial, pretende controlar e investigar de oficio cualquier intervención policial. Por otro lado, todas las formaciones han condenado los mensajes del chat policial en el que se insultaba a la alcaldesa de la capital.

Todos los grupos representados en el pleno de Madrid han condenado de forma rotunda los mensajes "xenófobos, racistas, sectarios y extremistas" vertidos en el chat policial donde fue insultada la alcaldesa. La propuesta fue presentada por el PSOE y Ahora Madrid. Los partidos también han aprobado una moción de apoyo al cuerpo de la Policía Municipal. El propio delegado del Área de Seguridad, Javier Barbero, ha puesto en valor el "magnífico trabajo" de la Policía Municipal.

En cuanto al comité ético rechazado por el PP y Ciudadanos, el concejal socialista Ramón Silva ha apoyado introducir "filtros de acceso al cuerpo de la Policía Municipal" que "a detectar posibles rasgos de autoritarismo y actitudes antidemocráticas". Según los socialistas y el gobierno municipal con este comité se realizará un diagnóstico de las pruebas que ayuden a detectar posibles rasgos de autoritarismo y actitudes antidemocráticas.

La concejal de Ciudadanos Ana María Domínguez, ha condenado "lo grosero" del contenido del chat de policías municipales. "Condenamos la torpeza, mal estilo, macarrismo y chulería de los comentarios vertidos en el chat, pero reservamos esas conclusiones a lo que salga de esas investigaciones", ha apuntado.

Por su parte, en el PP, Inmaculada Sanz también ha condenado los insultos del chat policial, aunque ha añadido que no califica "jurídicamente" los hechos. Pero ha añadido: "Lo lamentamos y lo condenamos desde el primer minuto, pero parece que no es lo mismo cuando se coacciona a Arrimadas, a Albiol, y jamás escuchamos de ustedes una palabra de apoyo". La edil del PP ha trasladado su apoyo a los agentes de policía municipal y ha asegurado que su grupo trabajará para que el chat y los insultos contra la alcaldesa no "ensombrezcan" la labor de los agentes de seguridad.

El concejal Barbero ha concluido Barbero que el comité ético es un mecanismo que ayudará a "reflexionar más allá del círculo político". "A ese comité les hemos invitado a los 6.000 policías, en un proceso de formación de metodología de análisis ético", ha añadido.