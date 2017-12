Ciutadans se hace con Barcelona

Ciutadans logró ayer la victoria en Barcelona, con un 23,9% de los votos, obtenidos gracias a 61.000 papeletas más que en 2015. El partido naranja, que entonces solo ganó en Nou Barris, se impuso esta vez en seis de los diez distritos, en otros tres ganó Junts per Catalunya y en Sants Montjuïc fue ERC quien logró la victoria. Con todo, sumados los votos de los tres partidos independentistas, ganan con un 45,2%. ERC es la segunda fuerza (20,9%); Junts per Catalunya la tercera (19,5%) y la CUP la sexta, con un 5,3%, cayendo a la mitad. El partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pierde mil votos pero aguanta mejor que en el conjunto de Cataluña y se mantiene en un porcentaje superior al 9% en votos; y el quinto puesto, detrás del PSC, que logra un 14,4% de los votos tras obtener 30.000 papeletas más.

La candidatura que ha liderado Inés Arrimadas suma la capital catalana a la victoria obtenida en otras grandes ciudades del cinturón metropolitano, como L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues y Cornellà de Llobregat o Badia del Vallès (donde ya se impuso en 2015), Badalona, Santa Coloma de Gramenet, y Sant Adrià del Besòs. En los últimos cinco años, los más intensos del procés, la capital y su entorno han desteñido, de rojo a naranja.

En Barcelona, Ciutadans obtiene 217.000 votos, 27.000 más que el segundo partido, ERC (182.000). Y además de Nou Barris —la zona que concentra los barrios más humildes—, el partido naranja gana en el distrito del centro, Ciutat Vella, pero también en otros de composición social tan distinta como son Horta-Guinardó, Les Corts, Sant Andreu y Sant Martí.

Junts per Catalunya, el partido del ex presidente Carles Puigdemont, huido en Bruselas, y también del ex alcalde Xavier Trias, se impone en tres distritos de renta media alta, como son el Eixample, Gràcia o Sarrià - Sant Gervasi. Y solo en el distrito de Sants Montjuïc gana ERC, el partido que se sitúa en la segunda posición en el conjunto de la ciudad.

La participación global en la capital catalana fue muy alta, pero solo subió 4,6 puntos porcentuales, del 77% de 2015 al 81,6%. Con todo, los vecinos acudieron a las urnas en porcentajes muy distintos: de solo el 61% en Ciutat Vella, hasta más del 80% en los de rentas más altas, como Les Corts (82,8) o Sarrià-Sant Gervasi (83%).

Mención aparte, por sus buenos resultados, merecen los republicanos, que además de ganar en Sants-Montjuïc son la segunda fuerza en seis de los diez distritos: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu. No es posible saber cuántos votos más obtiene la candidatura liderada por el ex consejero encarcelado, Oriol Junqueras, que en 2015 concurrió con Convergència bajo las siglas de Junts pel Sí. Pero los dos partidos juntos obtienen ahora 367.000 votos, más de 41.000 de los que obtuvieron entonces.

Cuando falta un año y medio para las elecciones municipales, el PSC, que durante 18 meses ha gobernado con Colau en el Ayuntamiento, logra 30.000 votos más y recupera el segundo puesto en uno de sus tradicionales feudos, Nou Barris. Un distrito, por cierto, donde cuando el eje es izquierda - derecha, gana la alcaldesa.

Lo contrario ocurre a la CUP y el PP, que pierden miles de votos, cayendo casi a la mitad respecto a 2015. En el caso de la formación independentista y anticapitalista, cae a la mitad en porcentaje de votos, pasando del 10% al 5,3%. En votos, pierde casi 40.000, pasando de más de 87.000 a 48.000. Los pulares vuelven a quedar en última posición y tanto en porcentaje de voto como en papeletas caen casi a la mitad: pasan del 9,1% de los votos al 5% y de más de 80.000 votos a 45.000.