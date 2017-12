El Tribunal Constitucional anula el decreto valenciano que permitía a los inmigrantes acceder a la Sanidad

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado el decreto ley de la Generalitat Valenciana que permitía el acceso universal a la sanidad, el primero que aprobó el Gobierno del socialista Ximo Puig. El alto tribunal considera que el decreto invade las competencias del Gobierno central por parte de la Generalitat, al establecer una norma que regula, fundamentalmente, la atención a los inmigrantes más desprotegidos. Para el tribunal, que la asistencia sanitaria se preste exclusivamente en la Comunidad Valenciana, sin derecho a la cobertura con cargo a la Generalitat fuera de la misma, es inconstitucional.

El Constitucional suspendió el decreto en 2015, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego levantó esta suspensión, en 2016. El Gobierno dejó fuera de la asistencia sanitaria a unas 870.000 personas, la mayoría inmigrantes en situación irregular con el decreto ley 16/2012. La Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Cantabria modificaron su legislación para incluir en sus sistemas de salud a los que se quedaron al margen del sistema de salud.

La sentencia considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye, invadiendo las del Estado central. "Vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la materia sanidad y Seguridad Social", señala el tribunal. "Es una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal, que como hemos señalado, incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España", agrega en su sentencia el TC.

La sentencia cuenta con el voto particular contrario al fallo de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón María Luisa Balaguer Callejón y Antonio Narváez Rodríguez. Argumentan que el decreto se dispuso "en el marco de las competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma".

El presidente de la Generalitat Valenciana, ha señalado que el Consell garantizará la universalidad sanitaria “a través de los mecanismos que sean necesarios”. “Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital valenciano será atendida y en ningún caso se le pasará una factura sanitaria”, ha reiterado, desde Castellón, informa María Pitarch. Puig ha indicado, que al igual que ocurrió con el copago farmacéutico, “transmitimos un mensaje claro, tranquilo y sereno. Todos y todas tienen derecho a la sanidad, ahora y en el futuro”.

El dirigente valenciano ha anunciado que el Consell está valorando el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho a la sanidad universal. "Si tiene que ser por la vía de la subvención personalizada, lo será”. Puig ha sido muy crítico con el Gobierno que preside Mariano Rajoy. “El Gobierno de España está usando la vía judicial para justificar comportamientos injustificables”, ha denunciado.

Puig ha acusado a Rajoy de romper el espíritu constitucional. "Le pido al presidente Rajoy que ahora por Navidad, cuando se promueven los mejores deseos, acabe con el decreto de los recortes que ha enaltecido la inhumanidad”, ha solicitado.