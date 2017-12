El PSE cree posible reformar el Estatuto si el PNV no se enreda en “promesas falsas”

La reforma del Estatuto esta legislatura es posible. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, lo cree firmemente, siempre que el debate sobre el derecho a decidir no interfiera el que se centrará en el desarrollo del autogobierno y en la medida en que los nacionalistas no sigan la estela de Cataluña y se enreden con propuestas que no tienen un encaje legal.

En una conferencia de prensa para poner en valor la participación del PSE en el primer año de la legislatura, Mendia ha advertido de que su partido no estará en "la inclusión del derecho a decidir, la secesión o la independencia" en ese nuevo texto que se empieza a debatir en la Ponencia de Autogobierno el próximo miércoles en el Parlamento vasco y ha sostenido que el objetivo es alumbrar un Estatuto nuevo cuya reforma no genere frustración en la ciudadanía que "con promesas falsas que hagan los nacionalistas".

Para evitar que uno y otro debate interfieran y el derecho a decidir pueda acabar en un veto, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha anunciado hoy que apoyará la propuesta de Elkarrekin Podemos para crear una segunda mesa en la ponencia de autogobierno en la que se aborde el derecho a decidir.

Mendia ha dicho que si el próximo miércoles Podemos presenta esa propuesta, como ya anunció, la apoyará y será el PNV el que tenga que decidir "si quiere una amplia mayoría nacionalista con el derecho a decidir o una mayoría transversal que mejore el Estatuto". Una reforma que en su opinión debe servir para modernizar el Estatuto, "blindar los derechos sociales" conquistados desde 1979, como la RGI o el derecho a la vivienda, aumentar las competencias y tener presencia en los órganos de decisión de la Unión Europea.

Para Mendia, ese trabajo es además coherente con lo que reflejan todas las encuestas, es decir, un mayor apego de los vascos al modelo autonómico, con el mismo o mayor autogobierno, en parte debido a que "no quieren en Euskadi lo de Cataluña". La líder del PSE-EE ha vuelto a contraponer la estabilidad política de Euskadi con el "tiempo tan convulso, a pie de calle", que se vive Cataluña. "Es tremendo, un enfrentamiento total que llega a las comidas de Navidad en la familia o el trabajo. No hablan de política, parece Euskadi hace 17 años", ha comentado Mendia, que ha estado estos días en Girona, donde veranea, haciendo campaña para el PSC.

Mendia ha realizado un balance positivo de 2017 por la estabilidad conseguida con el pacto de gobierno con el PNV, la aprobación de dos presupuestos vascos y los acuerdos "amplios y plurales" en el Parlamento vasco. "Se han encaminado las grandes reformas previstas en el programa de gobierno" y se ha dado prioridad a las preocupaciones de los ciudadanos, que son el paro y la falta de calidad del empleo desde que comenzó la crisis, ha apuntado. Entre las reformas "encauzadas" ha citado las de Lanbide, la de la RGI y la de la Formación Profesional, así como el Plan de Empleo y la actividad de la Inspección Laboral para evitar el fraude en la contratación temporal.

Para 2018 ha situado como objetivo la reforma de EiTB, la regulación y desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda, el pacto educativo y las políticas para hacer frente al reto demográfico y el envejecimiento.