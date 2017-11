Harry Potter hechiza Madrid

“Es una oportunidad única para todos los fans de la saga”, cuenta Rafael Giménez, de la empresa Sold Out, una de las organizadoras de la exposición. “El nivel y la cantidad de objetos originales de las películas es apabullante. A través de ellos se pueden observar los detalles del proceso artístico así como la atmósfera que impregnaba todo el universo Potter”, añade.

Como si acabaran de ingresar en la escuela de magia, nada más cruzar las puertas de la muestra, los visitantes tendrán que ser testados por el Sombrero Seleccionador. En base a las cualidades de los aprendices de mago, este ingenio les asignará una de las cuatro casas mágicas de la escuela: Gryffindor —la de Harry—, Slytherin —la de muchos mortífagos—, Ravenclaw o Hufflepuff.

Una vez pasada esa primera prueba, los “nuevos alumnos” recorrerán nueve escenarios diferentes entre los que se incluyen la cabaña del semigigante Hagrid, el tenebroso Bosque Prohibido o el Gran Comedor. Lugares cargados de objetos icónicos de la saga como los cuadros del castillo de Hogwarts —habitados por fantasmas muy vivos— los libros de hechizos de los estudiantes o las varitas de algunos de los personajes principales (no faltan la de Harry Potter, la de Ron Weasley ni la de Hermione Granger).

ampliar foto Una figura del elfo doméstico Dobby. Jaime Villanueva

Una varita por el mundo

“Me hubiera encantado quedarme con mi varita”, reconoce James Phelps, actor que interpretaba a uno de los gemelos Weasley (a Fred) y que acudió ayer, junto a su hermano, a inaugurar la exhibición. “Pero no pude: al final la varita está rodando por el mundo. Ya la han visto casi cinco millones de personas”, añade. A su hermano Oliver (George en la ficción) le hubiese gustado llevarse a casa una estatua de tamaño real de Dobby, el elfo doméstico que Harry liberó del yugo de los Malfoy, lacayos de Voldemort y enemigos del protagonista.

“He visto un libro que firmamos en una escena en la película de La Orden del Fénix y he recordado hasta su olor”, apunta James Phelps durante la visita. Ambos hermanos reconocieron revivir anécdotas y recuerdos compartidos durante los 10 años que duraron los rodajes de las ocho películas: “Incluso cogimos cariño a algunos de los objetos que eran parte del atrezo”.

Además de objetos, en la muestra se han recreado algunos de los escenarios tal y como se vieron en pantalla grande. También animales como las arañas gigantes que aparecen en Harry Potter y la cámara secreta; los centauros del Bosque Prohibido; o el dragón colacuerno húngaro de la película El cáliz de fuego. En otro de los espacios, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar una de las aulas donde los jóvenes magos aprendían defensa contra las artes oscuras. “Uno de los mayores retos a la hora de montar la exhibición ha sido encontrar un espacio lo suficientemente grande para poder recrear todo esto a tamaño real”, apuntan desde la organización.

Los magos no son aficionados al fútbol, al baloncesto o a la Formula 1, que son espectáculos de muggles (de gente no mágica), sino al Quidditch. Este deporte mágico, que se juega volando, también aparece en la muestra. Por un lado, con las escobas voladoras de los personajes (como la Nimbus 2000 de Potter), sus trajes, trofeos y la snitch dorada (una pelota dorada y con alas).

Pero no todo es luz en Harry Potter: The Exhibition. Como en la saga literaria y cinematográfica, las Fuerzas Oscuras también tienen su espacio con representanciones de los Horrocruxes en los que Lord Voldemort dividió su alma para no morir nunca; los trajes y las armas de los mortífagos o las túnicas de los inquietantes dementores.

Es oficial, Hogwarts abre plazo de matriculación en Madrid. “Se han vendido 150.000 entradas y aún no ha comenzado la muestra”, exhiben cifras desde la organización, “y la mayoría son para adultos”. Debido a ese éxito, previo a la apertura, han decidido ampliar el plazo de visitas hasta abril. La capital es la única ciudad española dentro del tour europeo de la muestra, el único lugar donde todos aquellos que alguna vez soñaron con matricularse en la escuela de magos de Harry Potter pueden cumplir esa inquietud. “He intentado comprar entradas y no hay hueco. Espero poder ir en enero”, cuenta Fernando González, de 27 años y que reconoce estar “ansioso” por visitar la muestra. No es para menos: no todos los días se pueden ver las redondeadas gafas originales de Harry Potter en vivo y en directo.