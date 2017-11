Junqueras aboga por unir fuerzas con Colau e Iglesias tras el 21-D

A cinco semanas de que se celebren las elecciones catalanas, Oriol Junqueras ha enviado este martes desde la cárcel una carta a la militancia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la que aboga por “tejer complicidades” con Catalunya en Comú, el partido que impulsan Ada Colau y Pablo Iglesias. ERC ya tiene la vista puesta en el 22 de diciembre, cuando puede convertirse en el partido mejor situado para lograr la investidura y podría necesitar los votos de los comunes. Junqueras admite errores en el procés, anuncia que él no optará a la presidencia de la Generalitat y unge como sustituta a Marta Rovira, secretaria general del partido.

La carta escrita desde la prisión madrileña de Estremera contiene dos párrafos en los que Junqueras aboga, sin citarlo, por el acercamiento a Catalunya en Comú. El más claro es el que llama a “tejer complicidades” con el partido que impulsa Ada Colau, y al que Pablo Iglesias ha sumado la marca Podemos en Cataluña para concurrir a estas elecciones. No menciona al partido por su nombre, Catalunya en Comú, sino que lo define como “aquellos que tristemente equiparan República y 155”.

Es una alusión directa a la alcaldesa de Barcelona, que en los últimos días ha insistido en desmarcarse tanto de los partidos que optaron por la declaración de independencia (PDeCAT, ERC y la CUP), como de los que apoyaron la aplicación de ese artículo de la Constitución impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy (el PP, el PSOE y Ciudadanos).

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern justifica esa llamada a la unidad con los comunes “por dolorosa e incomprensible que a veces resulte su actitud”. “Es igual. Hemos de tener la mano tendida”, añade, y después apela al lema de “un solo pueblo” que empleó en la Transición el PSUC, el histórico partido de los comunistas catalanes. Aunque Junqueras no habla de la ruptura del pacto de Colau con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, ese hecho favorece aún más el acercamiento entre los comunes y Esquerra.

En otro momento, el presidente de ERC afirma que, a lo largo de esta legislatura, el soberanismo ha logrado sumar “nuevas complicidades, nuevos aliados no necesariamente independentistas, pero sí inequívocamente demócratas”, y cita como ejemplo el 1 de octubre. Es otra referencia al partido de Colau, que después de muchos titubeos decidió apoyar el referéndum ilegal de independencia entendido como una movilización. La alcaldesa, además, pactó (sin decirlo abiertamente) con el entonces president, Carles Puigdemont, que el Ayuntamiento cedería locales para la votación a cambio de que cesaran las críticas del independentismo contra ella por su ambigüedad.

En otro pasaje de la carta, Junqueras anuncia su deseo de no ser candidato a la presidencia de la Generalitat si ERC gana las elecciones; y unge como sucesora a Marta Rovira, secretaria general del partido. “Ya va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que no se rinde nunca, con una determinación y un convencimiento inigualables, sensata y audaz... Todos a su lado, no la dejemos nunca sola. República tiene nombre de mujer”, escribe Junqueras.

Marta Rovira, que fue portavoz de Junts pel Sí en la pasada legislatura, no está inmersa en ningún proceso judicial derivado del proceso independentista. En caso de convertirse en presidenta de la Generalitat, por tanto, podría desempeñar el cargo sin la vista puesta en lo que decidan los tribunales, que es lo que les sucedería a Junqueras, Puigdemont, al resto de exconsejeros de la Generalitat y a seis miembros de la Mesa del Parlament.

Entre ellos, la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. En todo caso, y tras señalar a Rovira como su candidata a presidenta, Junqueras añade un reconocimiento a los ex altos cargos huidos o encarcelados: “En estas elecciones, nuestro candidato también es el presidente legítimo, Carles Puigdemont, y el conjunto del Govern”.

El exvicepresidente también admite que el independentismo cometió errores en su estrategia: señala que fueron “ingenuos”. “Creímos que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea no permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes contra la ciudadanía y las instituciones catalanas”, dice.

El relato de Junqueras es que la UE “obligó” a Mariano Rajoy a convocar las elecciones en Cataluña, “cuando el acuerdo entre el PP y el PSOE era la suspensión total del autogobierno y la ocupación por decreto de todo”, escribe. “Y de los errores hemos de aprender para hacerlo mejor”, añade Junqueras, que propone enfrentarse a “la maquinaria” del Estado. “Un Estado que no nos quiere seducir, sino someter”.

El líder de ERC tampoco se priva de arremeter contra los escándalos de corrupción que sacudieron a la extinta Convergència y afirma que perjudicaron al procés. “La corrupción en Cataluña también ha hecho daño a las filas del soberanismo, por mucho que haya sido maximizada y explotada sin rubor por el Estado, y ha neutralizado una basa muy importante ante este Estado, que ha rebatido su corrupción estructural apelando a la corrupción en Cataluña, por pequeña que fuera”, dice. Y recuerda que Esquerra ayudó “en los momentos más difíciles” a “compañeros de otras formaciones políticas, cuando todo chirriaba”, en una posible referencia al apoyo que dio a la investidura de Puigdemont.