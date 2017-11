Ada Colau: “Barcelona no se parará”

La alcaldesa de Barcelona ha insistido este lunes, como dijo el sábado durante un acto de Catalunya en comú, en la necesidad de que el gobierno catalán cesado dé explicaciones sobre su actuación al declarar la independencia de forma unilateral. “El hecho de que estén en la cárcel no les convierte en intocables. Es muy fuerte que el gobierno nos lleve a una situación tan límite, diciendo que habría reconocimiento internacional, que la DUI no tendría impacto económico… y que no haya reconocimiento, haya impacto económico… todo sin aprobar decretos ni nada y sin que a día de hoy tengamos explicaciones”. Colau, que recibió duras críticas por sus palabras, ha señalado sus muestras de solidaridad con los encarcelados, ha recordado que les ha reconocido como gobierno legítimo y que en el Ayuntamiento cuelga una pancarta pidiendo su libertad: "Pero esto no les blinda", ha dicho. "Han tomado decisiones muy bestias, incluso que no todos querían tomar", ha añadido y ha asegurado que el presidente cesado Carles Puigdemont quería convocar elecciones. "No estaríamos donde estamos", ha remachado.