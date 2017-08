Atentado en Barcelona y Cambrils, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El imán de Ripoll fue rechazado en Bélgica porque daba "sermones no adecuados", ha dicho el alcalde de la comuna bruselense de Diegem, donde pidió trabajo. En declaraciones a la televisión local, ha asegurado que el presidente de la mezquita del lugar "fue a escuchar unos 'sermones de prueba' [de Es Satty] y consideró que no eran sermones adecuados para una comunidad como la de Diegem". " No seguía al Profeta, iba con más violencia" y era "más extremista", ha añadido el alcalde.