Puigdemont acusa a Rajoy de “hacer política con la seguridad”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insinúa en una entrevista concedida a Financial Times que el Gobierno central ha jugado con la seguridad de los catalanes al negarse a que los Mossos d'Esquadra ampliara el número de sus efectivos. "Les dijimos que no hicieran política con la seguridad", afirma, según recoge el rotativo económico, que, a renglón seguido reproduce otra afirmación del presidente catalán: "Desafortunadamente, el Gobierno español tenía otras prioridades".

Puigdemont se refiere a la intención de la Generalitat de contratar este año a 500 nuevos agentes, tras considerar que, durante los últimos años, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra ha tenido un déficit estructural. El Gobierno catalán incluyó esa ampliación de efectivos en los Presupuestos de este año, pero esa disposición fue cuestionada por el Gobierno español, que reclamó información a través del Ministerio de Hacienda, aduciendo cuestiones presupuestarias.

Durante la entrevista, el presidente catalán defiende el trabajo realizado por los Mossos y por el conjunto de la Generalitat durante la crisis de los atentados terroristas del jueves de la semana pasado. "La Policía catalana, incluso sin tener todas las herramientas que necesitan y que están mal financiados, han gestionado la crisis excepcionalmente", dice en una ocasión. En otra, señala: "Mostramos cada día que estamos preparados para actuar como un Estado independiente, no solo en momentos excepcionales".

Asimismo, acorde con otras afirmaciones de miembros de su Gobierno, señala que los ataques en la Rambla de Barcelona y Cambrils no pueden modificar la hoja de ruta y la convocatoria del referéndum independentista ilegal, que prevé convocar el 1 de octubre. Argumenta que "el regreso a la normalidad es la derrota de los terroristas" y avisa de queel Gobierno de Mariano Rajoy, que ha sostenido que esa consulta no se celebrará, no tiene forma de frenar los planes del Ejecutivo de Junts pel Sí. Incluso abre la puerta a ingresar en prisión si desobedece. "Yo no quiero ir a prisión, pero no hay nada que ellos puedan hacerme que me haga parar este referéndum", asegura.

Incluso confirma la afirmaciones realizadas por miembros de la CUP este mes, en el sentido de que el Gobierno catalán ya había comprado las urnas para celebrar el referéndum. "Ya tenemos más de 6.000 urnas, no sé cómo el Estado nos puede parar". Y se muestra convencido de que "habrá suficientes votos" para mostrar cuál es el "deseo" de los catalanes en el referéndum.