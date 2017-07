Madrid aprueba un plan de choque con 220 nuevos operarios para evitar incendios en los autobuses

Incendio de un autobús de la EMTde la línea 19, en la calle Velázquez de Madrid. @EligeWorkPlace EPV

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) contratará 220 nuevos operarios de mantenimiento entre este año y el que viene para evitar incendios en sus autobuses. La medida supondrá un incremento del 20% de la plantilla. La empresa pública también creará una unidad especial de revisión integral de la flota. Su cometido será controlar el riesgo de incendios en los vehículos. En lo que va de 2017 han ardido nueve coches de la EMT, dos la semana pasada.

“La contratación de estos especialistas es la primera medida seria que conocemos, pero también es imprescindible acelerar la compra de autobuses”, sostiene Javier Herranz, de UGT. Hace unos días, el Ayuntamiento comunicó la compra de 89 nuevos vehículos, que se sumarán a los 400 comprometidos para el bienio 2017-2018. Contando los 200 buses adquiridos en 2016 (por 63,6 millones), la empresa pública conseguirá renovar 689 coches, un tercio de la flota, en 2019. De esa manera, se rebajará la edad media de los vehículos desde los 8,3 años actuales hasta los 6,6. El nuevo plan de choque también incluye la incorporación de sistemas de detención y autoextinción de fuego en toda la flota (el sistema solo lo tenían hasta ahora los nuevos buses).

Un portavoz de la EMT insiste en que los incendios no son nuevos: “Ya sucedían en los años sesenta, en los noventa y ahora”. Desde que en 2012 el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, decidió suspender la renovación de vehículos hasta 2016, han ardido 45 autobuses. Una media de nueve por año. Los mismos que se han quemado en lo que va de 2017. Los dos últimos vehículos se calcinaron la semana pasada con apenas 48 horas de diferencia. El primero, el lunes en la avenida del Cardenal Herrera Oria. El vehículo tenía 14 años. El jueves por la mañana, en la calle de Velázquez, prendía otro coche, este matriculado hace 12 años. En ninguno de los casos hubo que lamentar daños personales. EMT subraya que el ratio de incendios por año y flota es de un 0,47%, una cifra similar a la de otras compañías de transporte. Las llamas aparecen, eso sí, en autobuses con más de diez años.

Vehículos antiguos

La EMT y los sindicatos coinciden en que la causa por la que se incendian los autobuses tiene que ver con la antigüedad de la flota, de casi 2.000 vehículos. Los coches tienen 8,3 años de edad media, pero en octubre de 2016 llegaron a alcanzar los 9,5. La empresa pública revela que este incremento se produjo después de que el Ayuntamiento decidiera suspender la renovación de vehículos. En diciembre de 2012, la edad media de los autobuses era de 6,17 años y el vehículo más antiguo en servicio no superaba los 11 años. El porcentaje de coches con más de una década era del 22,5%. En octubre de 2016, cuando comenzaron a llegar los nuevos vehículos, la edad media de la flota había aumentado hasta los 9,49 años, los coches más antiguos en servicio alcanzaban los 16 años y el porcentaje de buses de más de diez años se había disparado hasta el 41,7%.

“Hay que responsabilizar a quien aumentó la vida útil de los vehículos y dejó de invertir”, se quejó hace unos días la concejal de Movilidad, Inés Sabanés. “Es cierto que hay un problema de herencia. El PP lo dejó en un estado desastroso, pero Ahora Madrid lleva dos años y ha tenido tiempo de cambiarlo”, denuncia Herranz, de UGT. Un portavoz de la empresa pública afirma que todos los incendios se investigan “concienzudamente” para averiguar su origen y asegura que una vez detectados los motivos se revisa toda la flota en ese punto concreto. Las causas más frecuentes de los incendios son las averías en los sistemas de canalización, seguidos de los cortocircuitos eléctricos y las averías en los alternadores. La mayoría de los incendios se producen, no obstante, en vehículos con catalizador de partículas, en los que se originan las llamas. Estos dispositivos fueron instalados en los autobuses más antiguos de la flota (485, casi un 25% del total) en 2012 como medida alternativa para paliar la contaminación que producían después de que el PP desestimara comprar nuevos coches.

Medidas preventivas

Javier Herranz, de UGT, subraya que la EMT trabaja con vehículos muy antiguos que están sometidos a altas temperaturas. “Se calientan y como rezuman aceite y combustible, terminan prendiéndose”. En su opinión, la cifra de incidencias triplica los datos oficiales de la EMT, aunque no aporta cifras concretas: “Solo se habla de los casos escandalosos”. El domingo, la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, alertaba en Twitter de que salía humo de otro autobús. “Hay muchos conatos de incendio. Si no va a más es por la pericia de los conductores. Algunos devuelven hasta tres coches al día porque no tienen aire acondicionado o se calientan”, revela Herranz.

Ignacio González, de Comisiones Obreras, alerta de un repunte de incendios porque los autobuses son cada año más viejos y eso es “un polvorín”. Sostiene que las acciones preventivas ayudan a reducir el problema pero “se antojan insuficientes”. Entre las medidas adoptadas en los últimos dos años, la EMT destaca el incremento del personal de talleres en un 9%; el aumento de los recursos de mantenimiento en un 18%; un plan de reasignación para que los vehículos más antiguos se queden en cocheras o un exhaustivo control de los autobuses por cada 22.000 kilómetros recorridos. Además, en junio, el Ayuntamiento anunció una inversión de 422 millones de euros hasta 2020 para comprar mil nuevos autobuses. Para UGT sería necesario realizar la compra en un periodo más corto de tiempo.