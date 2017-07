Soler: “La Comunidad Valenciana será en 2017 la peor financiada de España”

El consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado que la Comunidad Valenciana continúa a la cola en financiación per cápita, tras los últimos datos comunicados por Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado viernes. La liquidación definitiva de 2015 (que se cobrará a finales de este mes), unida a las entregas a cuenta de la financiación de este año, supone que tendrá en 2017 unos recursos disponibles de 2.053,05 euros per cápita, lo que la sitúa como la peor financiada de todas las autonomías. La asignación se queda a 264 euros per cápita de la media.

El consejero ha explicado que "si multiplicamos esos 264 euros por la población de la Comunidad Valenciana, obtenemos una cifra de 1.300 millones", que es la "pérdida" en financiación que sufren los valencianos al no recibir la misma financiación por habitante que la media de las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana está a 932 euros de la autonomía mejor financiada.

Soler ha reclamado un fondo de compensación para este año, si no se aprueba la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que de lo contrario, ha advertido, la Comunidad Valenciana incumplirá el techo de gasto "mal que nos pese", ha señalado el consejero tras presidir la reunión de la comisión mixta Consell-Cortes para la reforma del sistema de financiación, a la que ha asistido el representante valenciano, Francisco Pérez, en la comisión que está elaborando un informe sobre el cambio del modelo de financiación.

Pérez ha asegurado con "prudencia y reserva" que hay razones para el optimismo porque todos los asuntos se han tratado y se está llegando a consenso para la elaboración del informe, que debe servir de base para el debate político de la reforma del sistema. Soler ha avanzado que los Presupuestos de la Generalitat para 2018 incluirán de nuevo "los ingresos reivindicativos" porque es "la única manera" de poder mantener los servicios públicos esenciales.

La diputada de Compromís Graciela Ferrer ha defendido que el trabajo técnico y político de la reforma del sistema vaya acompañado de movilizaciones sociales por un trato justo, y ha dicho esperar que "no continúe el maltrato" de los Presupuestos del Estado en 2018. Desde el PP, el diputado Rubén Ibáñez ha valorado "los pasos de gigante" que se están dando desde que el Gobierno tomó la decisión de cambiar el sistema de financiación, y ha expresado su preocupación por que Cataluña pueda ser "un obstáculo" para que la Comunidad no tenga una mejora de la financiación.

El diputado de Podemos, David Torres, ha mostrado su preocupación por que en el Comité de Política Fiscal y Financiera no se produzca un debate real y "todo quede en un pacto PP-PSOE". "Nos preocupa que el Gobierno lleve al Congreso un documento que no sea el informe de los expertos y que Montoro imponga un documento que mantenga la situación actual", ha señalado. Antonio Subiela, de Ciudadanos, ha señalado que el informe consensuado de la comisión de expertos supondría "el principio del fin" de un modelo que está generando "graves problemas" en la Comunidad.