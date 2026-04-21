‘Ángeles’: alcohólicos, enganchados a las drogas y con tendencia a cometer delitos

Nada más que “una mujer que viaja a Pittsburgh en autocar, borracha, armando un alboroto totalmente inhabitual en ella”, pero también más cosas: Jamie Mays escapó de su marido en Oakland hace cuatro días, llevándose consigo a Miranda Sue y Baby Ellen, las dos niñas del matrimonio, y acaba de conocer en el autobús a Bill Houston, un antiguo marino que le ofrece una lata de cerveza en la que echa whisky de centeno. El autocar “los saca del montón de nubes que cubría el oeste de Ohio y los sume en una atmósfera de luz difusa donde algunos trechos de nieve vieja brillan intensamente en las sucias faldas de las colinas”. De este encuentro fortuito surgirán las siguientes cosas: estancias en moteles mugrientos en los que no hay futuro y el presente es prácticamente imperceptible de lo frágil que parece; una internación psiquiátrica; el asalto a un banco que saldrá irremediablemente mal; la muerte de un expolicía; tres condenas de distinta extensión; una estancia en el ‘corredor de la muerte’; un recurso de última hora desestimado un par de minutos antes de que alguien accione una llave de gas en el exterior de una habitación acristalada.

Por todas las razones correctas —y una o dos que no lo son, en realidad— los críticos literarios solemos juzgar los primeros libros de forma muy distinta a otro tipo de obras. Decenas de autores y autoras siguen paralizados en este preciso momento —y en cualquier otro, dondequiera que mires— por el elogio desmesurado del libro que escribieron antes de convertirse realmente en escritores. Y cientos de otros son sólo la sombra de lo que podrían haber sido si su libro hubiese sido recibido con menos entusiasmo y más inteligencia. De estas cosas nadie quiere hablar, sin embargo. Pero lo que importa aquí es que Ángeles, la primera novela del portentoso Denis Johnson, no necesita ninguna de esas concesiones. Johnson (1949-2017) la escribió tres años antes de obtener la Beca Guggenheim y después de haber publicado varios libros de poesía; pese a ello, y a algunos pasajes de gran lirismo, Ángeles no es la típica ‘novela de poeta’, y, mucho menos, la ‘primera novela de un poeta’: su voz y su mirada, que los lectores y las lectoras reconocerán de inmediato si han leído Sueños de trenes, Hijo de Jesús o Árbol de Humo, que obtuvo el National Book Award de 2007, estaban allí desde el principio. La primera es un poco seca, ‘en los huesos’ y brilla en los diálogos. La segunda está enfocada en los estadounidenses de clase baja, a menudo hombres y mujeres alcohólicos, enganchados a las drogas y con tendencia a cometer delitos, para los que la existencia es una especie de ofuscación, algo que no se entiende del todo. Tienen trabajos embrutecedores y que no les dan nada. Duermen donde pueden. Se chutan en baños públicos. Se esconden en los cines. Beben. Matan. Hieren. Rezan.

Ganador del el National Book Award de 2007 por ‘Árbol de Humo’, el autor se concentra en la humanidad de los personajes y muestra sus desvíos y sus malas decisiones como inevitables al tiempo que necesarios

Un escritor menos talentoso y que conociese algo menos los bajos fondos los hubiese juzgado con dureza. Pero Johnson se concentra en su humanidad —que es, por otra parte, si somos afortunados, lo único que sus lectores compartimos con ellos— y muestra sus desvíos y sus malas decisiones como inevitables al tiempo que necesarios, ya que les ofrecen algo parecido a la esperanza y una posible redención. Johnson escribió Ángeles al final de la década de 1970, un período bautizado como la ‘Me Decade’ por su individualismo y por el tipo de rechazo a la acción política que dejaría el país en manos de Ronald Reagan. No sólo por eso parece escrito en el presente, en unos Estados Unidos en los que la promesa de una salvación individual tropieza una y otra vez con la realidad de la perdición colectiva. Ángeles es un libro espléndido, y es una suerte para nosotros que haya sido recuperado tras su publicación original en Anagrama en 1986.