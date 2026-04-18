Flea se quita la máscara

Siendo sinceros, cuando se anuncia que un rockero muy famoso miembro de un grupo más famoso todavía publica un disco en solitario es difícil no ser un poco escéptico. Este es el caso de Flea, carismático bajista de Red Hot Chili Peppers, que acaba de editar Honora, no exactamente su primer trabajo al margen de su antigua banda, pero casi. La experiencia enseña que estos trabajos responden a ciertas inquietudes, y casi ninguna es buena. Por ejemplo, puede que el disco esté compuesto de esas canciones que no le dejan incluir en los álbumes de la banda madre. Afortunadamente, no es el caso. Aunque algunos riffs de bajo recuerdan que puedes sacar a Flea de los Peppers, pero no puedes sacar los Peppers de Flea, Honora tiene poco o nada que ver con su estilo: es, por resumir, jazz goloso.

También es posible que suene como un intento de iniciar una carrera comercial en solitario. Esto rara vez sale bien, y suele significar que a la banda le quedan 10 minutos. Tampoco es el caso, los fans del macho funk californiano pueden respirar tranquilos. Además, no parece que un millonario de 63 años esté buscando iniciar una carrera propia, aunque nunca se sabe, y vista la buena aceptación de Honora lo mismo se anima a lanzarse. Lo que está claro es que por dinero no lo hace.

Hay otra categoría menos dañina: esas grabaciones en las que el músico busca dar salida a sus gustos privados. Son discos interesantes, una categoría en sí misma, que se escuchan con interés, pero cuyo disfrute es más intelectual que físico. Este es un disco que remite al spiritual jazz y soul de los sesenta y sesenta. Suena como la interpretación de Flea de los clásicos de Alice Coltrane, Don Cherry o Gil Scott-Heron. Incluso se atreve a jugar a ser un Miles Davis de bolsillo, y es hasta gracioso. De una forma u otra aparecen aquí muchas de sus pasiones confesas. En su biografía, Acid For The Children (2019), incluía Agent Orange, de Frank Ocean, en un listado titulado Álbumes que escucho una y otra vez, así que no extraña que incluya una versión instrumental de ‘Thinking Bout You’. Hay cosas realmente curiosas como que la mejor canción del disco sea una versión de un clasicazo country, ‘Wichita Lineman’, cantada por Nick Cave, el hombre que dijo: “Cada vez que paso delante de un stereo y pienso ‘¿Qué es esta puta mierda?’, la respuesta es Red Hot Chili Peppers”, una ocurrencia que persiguió a la banda durante décadas y por la que el australiano se ha disculpado.

También intervienen amigos como Thom Yorke o Mauro Refosco, con los que formó el proyecto Atoms For Peace, y le acompaña una banda de musicazos, dirigida por el excepcional saxofonista Josh Johnson. Además, Flea retoma su primer instrumento: la trompeta, que toca con muchísimo más gusto que técnica, lo que siempre está bien. Hace tiempo que se descubrió que aquel hombre al que le gustaba aparentar ser un descerebrado y que cultivó esa imagen durante décadas era mucho más sensato de lo que parecía. Se ha quitado la máscara, Flea es un tipo inquieto y sensible y su disco también lo es.