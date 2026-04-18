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Baloncesto
ACB

Liga ACB de baloncesto: horarios y resultados de la jornada 27

El Real Madrid recibe a La Laguna Tenerife, el Valencia visita al Girona y el Barcelona al Lleida. Otro partido destacado es el Joventut - Baskonia

Jean Montero ante Chris Duarte y Chase Audige durante el partido entre Valencia y Unicaja.Gregorio Marrero (EFE)
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La Liga ACB encara la recta final de la fase regular con un Real Madrid intratable. Los blancos, con 24 victorias y dos derrotas, son los líderes y reciben en casa a La Laguna Tenerife, que quiere mantener su puesto de clasificación al playoff. El Barcelona por su parte quiere escalar en la clasificación para colocarse entre los cuatro primeros y para ello deberá vencer a domicilio a un Lleida en plena lucha por el descenso. El Valencia, segundo en la tabla, visitará a un Girona prácticamente salvado y que mira hacia la clasificación para el playoff. Otro encuentro destacado es el Joventut - Baskonia en un duelo directo por querer agarrar el factor campo de cara al primer partido de las eliminatorias.

Real Madrid - La Laguna Tenerife (domingo 19.00, Dazn)

Real Madrid RMA
La Laguna Tenerife TEN
DAZN

El Real Madrid, con el playoff asegurado, quiere seguir con su buena racha en la ACB tras conseguir su clasificación al playoff de la Euroliga. Los de Scariolo son líderes y reciben a La Laguna Tenerife, que aún sigue en la pelea por mantener su posición entre los ocho primeros.

Lleida - Barcelona (domingo 12.00, Dazn)

Hiopos Lleida LLE
Barça BAR
DAZN

El Barcelona quiere entrar entre los cuatro primeros clasificados y para ello deberá vencer a un Lleida que está en plena lucha por no descender con el Zaragoza, el San Pablo Burgos, el Gran Canaria, el Andorra y el Granada.

Resto de partidos de la jornada 27

  • Bilbao Basket - Manresa (sábado 17.00, Dazn)
  • Morabanc Andorra - UCAM Murcia (sábado 19.00, Dazn)
  • Joventut - Baskonia (sábado 19.30, Dazn)
  • Gran Canaria - Zaragoza (sábado 20.00, Dazn)
  • Granada - Unicaja (domingo 12.30, Dazn)
  • San Pablo Burgos - Breogán (domingo 17.00, Dazn)
  • Girona - Valencia (domingo 18.00, Dazn)

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