Liga ACB de baloncesto: horarios y resultados de la jornada 27
El Real Madrid recibe a La Laguna Tenerife, el Valencia visita al Girona y el Barcelona al Lleida. Otro partido destacado es el Joventut - Baskonia
La Liga ACB encara la recta final de la fase regular con un Real Madrid intratable. Los blancos, con 24 victorias y dos derrotas, son los líderes y reciben en casa a La Laguna Tenerife, que quiere mantener su puesto de clasificación al playoff. El Barcelona por su parte quiere escalar en la clasificación para colocarse entre los cuatro primeros y para ello deberá vencer a domicilio a un Lleida en plena lucha por el descenso. El Valencia, segundo en la tabla, visitará a un Girona prácticamente salvado y que mira hacia la clasificación para el playoff. Otro encuentro destacado es el Joventut - Baskonia en un duelo directo por querer agarrar el factor campo de cara al primer partido de las eliminatorias.
📊 ¡Así duerme la CLASIFICACIÓN de la #LigaEndesa tras cerrarse la Jornada 2⃣6⃣!— Liga Endesa (@ACBCOM) April 12, 2026
🥇 @RMBaloncesto, primer clasificado para el #PlayoffLigaEndesa
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🥉 @UCAMMurcia
🔻 @morabancandorra y @CoviranGranada ocupan las últimas posiciones de la tabla pic.twitter.com/d6uV6bcmKg
Real Madrid - La Laguna Tenerife (domingo 19.00, Dazn)
El Real Madrid, con el playoff asegurado, quiere seguir con su buena racha en la ACB tras conseguir su clasificación al playoff de la Euroliga. Los de Scariolo son líderes y reciben a La Laguna Tenerife, que aún sigue en la pelea por mantener su posición entre los ocho primeros.
Lleida - Barcelona (domingo 12.00, Dazn)
El Barcelona quiere entrar entre los cuatro primeros clasificados y para ello deberá vencer a un Lleida que está en plena lucha por no descender con el Zaragoza, el San Pablo Burgos, el Gran Canaria, el Andorra y el Granada.
Resto de partidos de la jornada 27
- Bilbao Basket - Manresa (sábado 17.00, Dazn)
- Morabanc Andorra - UCAM Murcia (sábado 19.00, Dazn)
- Joventut - Baskonia (sábado 19.30, Dazn)
- Gran Canaria - Zaragoza (sábado 20.00, Dazn)
- Granada - Unicaja (domingo 12.30, Dazn)
- San Pablo Burgos - Breogán (domingo 17.00, Dazn)
- Girona - Valencia (domingo 18.00, Dazn)
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