Reunión de líderes progresistas en Barcelona, en directo | Pedro Sánchez, Lula o Claudia Sheinbaum participan en la reunión En defensa de la democracia en Barcelona
Segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation
Este sábado coinciden en Barcelona dos importantes reuniones de carácter progresista. De un lado, la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation, la reunión de partidos de izquierda que busca recetas para hacer frente a la ola de ultraderecha, en la que este sábado intervendrán, entre otros, la ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, o el de Justicia, Féliz Bolaños y que clausurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder brasileño Luiz Inazio Lula da Silva. De otro, la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en la que también participará Sánchez y otros mandatarios como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o el de Colombia, Gustavo Petro. De nuevo, el objetivo es unir fuerzas e intentar parar la ola global de extremismo y populismo.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las reuniones de líderes progresistas que se celebran este fin de semana en Barcelona. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya se encuentra en España. La mandataria ha aterrizado la noche de este viernes en el aeropuerto de El Prat de Barcelona para participar en la IV cumbre para la defensa de la democracia. Se trata del primer viaje de Sheinbaum a Europa desde que llegó al poder en octubre de 2024 y la primera visita de un jefe de Estado mexicano a territorio español en ocho años, luego de la gira oficial que celebró Enrique Peña Nieto en 2018. El encuentro previsto para este sábado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será la primera reunión de alto nivel entre representantes de ambos países desde entonces.
La economía global lleva ya más de un lustro sometida a múltiples crisis. Primero fue el hundimiento por la pandemia de covid-19, que dejó la actividad empresarial en estado de hibernación. Cuando el mundo despertó, llegaron los cuellos de botella en el comercio mundial, y casi de inmediato, una crisis energética que disparó los precios de los productos básicos y desencadenó una subida de tipos de interés. El conflicto en Oriente Medio amenaza ahora con desatar otra oleada inflacionaria que vuelva a hacer mella en el bolsillo de los ciudadanos. De nuevo, material inflamable que puede usar la extrema derecha.
Buenos días. Retomamos la narración de las cumbres internacionales progresistas que este fin de semana se celebran en Barcelona. De un lado, la Global Progressive Mobilisation, que contará con las intervenciones de los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños y de Exteriores, José Manuel Albares, entre otros. De otro, la reunión En defensa de la democracia, en la que participará Pedro Sánchez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o el de Colombia, Gustavo Petro.
Así le hemos contado la primera jornada de la reunión de líderes progresistas en Barcelona
Hasta aquí la cobertura de la primera jornada de la cumbre Global Progressive Mobilisation, en la que este viernes 17 de abril de 2026 han participado, entre otros, la exministra Teresa Ribera y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. EL PAÍS volverá a ofrecerles mañana la última hora de este acto, que contará con las intervenciones de los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños y de Exteriores, José Manuel Albares, entre otros. Buenas noches y gracias por seguirnos.
Lula en la cumbre empresarial Brasil-España: “No hay que tener miedo de invertir en Brasil”
Por Lorraine Delorenzo. Además de la agenda bilateral y de la reunión de líderes progresistas, el presidente brasileño, Lula da Silva, ha participado esta tarde en Barcelona en la cumbre empresarial entre Brasil y España, celebrada en el Hotel Melina, con la presencia de algunos de los principales ejecutivos de compañías españolas. Entre ellos, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Maurici Lucena (AENA), Marc Murtra (Indra), Beatriz Corredor (Rede Eléctrica de España) o José Aljaro (Abertis), entre otros representantes.
Lula ha defendido la necesidad de reforzar los lazos económicos entre ambos países. “No hay que tener miedo de invertir en Brasil. La relación bilateral funciona en una doble vía”, ha afirmado. El mandatario ha celebrado el clima de entendimiento con el empresariado español y ha recordado el respaldo que recibió en su primer mandato de compañías como Telefónica o el Santander.
Julissa Reynoso, exembajadora de EE UU en España: “Nuestra democracia saldrá de esta más fuerte que nunca”
Julissa Reynoso, embajadora de EE UU en España durante el mandato de Joe Biden, ha transmitido un mensaje de esperanza en la respuesta al trumpismo de las instituciones y la sociedad de su país. “No todo está perdido, tengo mucha fe. En mi país hay un movimiento para que volvamos a ser el país que fuimos. Creo que en el futuro, con la crisis institucional que estamos teniendo, vamos a salir más fuertes. No quiero que los amigos progresistas se vayan pensando que no hay una resistencia importante dentro de Estados Unidos. “La democracia saldrá de esta más fuerte que nunca”, ha afirmado en la Cumbre Global Progresista de Barcelona. Reynoso no ha edulcorado la realidad y ha reconocido que el momento es “complicado” y “muy difícil” pero, ha añadido, “hay que tener paciencia”. La exembajadora confía en un vuelco en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre. “Tenemos la convicción de que en ellas el Partido Demócrata, y en particular la izquierda del partido, va a tener un resultado impactante. Hemos logrado resultados históricos en distritos donde no los teníamos y en noviembre nos va a ir muy bien”, ha augurado.
Barcelona ha acogido en solo una semana un simposio organizado por el medio europeo Político, dos cumbres internacionales y una conferencia, la Global Progressive Mobilisation, sobre el progresismo mundial. El Govern sostiene que la agenda frenética de estos días revela que Cataluña ha recuperado el “prestigio internacional”, que los socialistas consideran que perdió durante la década del procés. El president Salvador Illa, que se ha reunido este viernes con el presidente de Brasil Lula da Silva, ha apostado desde que asumió el cargo en 2024 por la proyección exterior y las políticas de internacionalización, algo que ahora le viene como anillo al dedo con los presupuestos en el aire y los profesores y los médicos en pie de guerra exigiendo mejoras laborales.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una mesa redonda en el marco de la Movilización Global Progresista que se celebra este viernes en Barcelona. / Alberto Estevez / EFE
Óscar López: “La extrema derecha juega fuerte en las redes sociales. Tenemos que movernos rápido y regularlas”
Los ponentes en la mesa sobre tecnología e IA en la cumbre Global Progressive Mobilisation de Barcelona han destacado que las redes sociales, e internet en general, concentran buena parte del discurso político en las sociedades modernas. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha subrayado que hablar de tecnología hoy día es hablar de política, y ha puesto como ejemplo las elecciones de Rumania, que tuvieron que repetirse por la injerencia rusa. “Suele decirse que la regulación va en contra de la competitividad, pero no es cierto”, ha asegurado, y ha citado al presidente español, Pedro Sánchez, al hablar de los puntos clave de esa regulación: “Rendición de cuentas, transparencia de los algoritmos y protección de la infancia”.
“No podemos simplemente sentarnos y quedarnos mirando”, ha insistido. “La extrema derecha juega fuerte en las redes sociales y mueve ideas que creíamos superadas. Hablan contra el feminismo, cuestionan la realidad del cambio climático, crean campañas contra la justicia social. Tenemos que movernos rápido y regular”.
Previamente, a su llegada al recinto que alberga la cumbre progresista, López había afeado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la Global Progressive Mobilisation: “Todos sabemos que Ayuso es el faro geopolítico de Occidente,
y que a ella le gustan más las cumbres ultras como las que hace con Milei“, ha ironizado, en declaraciones a los medios recogidas por la Agencia Efe. La presidenta madrileña había acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con ”narcoestados“. Para López, un “mensaje faltón y xenófobo” hacia países latinoamericanos. “Mensajes como el de hoy la descalifican. Desde luego espero que tomen nota todos los latinoamericanos que viven en Madrid”, ha añadido.
Elma Saiz: “Estamos reduciendo las llegadas irregulares en torno a un 50%”
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que gracias al enfoque migratorio del Gobierno español las llegadas irregulares se han reducido un 50%. “Además de que estamos haciendo que nuestra sociedad sea más próspera. En otros países donde apuestan por otras soluciones innovadoras y otras políticas, las cifras de llegadas irregulares no son mejores que las que tiene nuestro país”, ha señalado en un panel en el que participa también el alcalde de Bruselas, Philippe Close.
La ministra ha recordado que una encuesta reciente del CIS mostraba que, cuando se pregunta a los ciudadanos si la inmigración es un problema responden afirmativamente en mayor medida que cuando se les inquiere si es un problema directamente para ellos. “La diferencia de preocupación cuando la pregunta es sobre su vida baja radicalmente”, ha destacado, para añadir que existe una narrativa interesada y “creada artificialmente” para que la ciudadanía crea que la migración es un problema. “La mejor manera de contribuir a una cultura positiva que desmonte la desinformación y los bulos son los datos”, ha asegurado.
Janja da Silva, sobre la violencia machista: “Me estoy preparando psicológicamente para ser atacada en redes durante las próximas elecciones en Brasil”
Por Lorraine Delorenzo. La socióloga y primera dama brasileña, Janja da Silva, ha cerrado la primera mesa de la tarde del Global Progressive Mobilization junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la corresponsal de género de EL PAIS, Isabel Valdés. En su intervención, ha advertido del contexto “muy dramático” en el que las mujeres viven.
Janja ha recordado que en Brasil “cuatro mujeres mueren cada día por violencia machista” y ha evocado el caso de Thais Rocha, asesinada tras ser arrastrada por su expareja durante más de un kilómetro. Aunque ha destacado instrumentos como la ley Lei Maria da Penha y los canales de denuncia, ha alertado de su insuficiencia ante “el avance de la extrema derecha”.
La primera dama también ha puesto el foco en “el poder invisible de las redes sociales sin control”, donde, ha denunciado, se propagan discursos deliberados y ataques coordinados. “Me estoy preparando psicológicamente para ser atacada con deepfakes y campañas en redes durante las elecciones de este año en Brasil”, ha afirmado. Por último, ha llamado a los líderes progresistas a abordar el tema y ha adelantado que el presidente brasileño defenderá en su intervención de mañana la lucha contra la violencia machista.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la socióloga Janja Lula da Silva en el congreso progresista este viernes en Barcelona. / Alberto Estévez / EFE
Zapatero: “Los que menos aprecian y defienden la democracia son los que más combaten la igualdad de género y el feminismo”
El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha acaparado la atención de la Cumbre Global Progresista con un alegato acerca de la igualdad entre hombres y mujeres como la “palanca transformadora más poderosa que tiene el mundo” y como una de las principales señas de distinción del progresismo frente a la ultraderecha y la derecha tradicional que asume sus postulados. “Los que menos aprecian y defienden la democracia son los que más combaten la igualdad de género y el feminismo”, ha aseverado en un panel que ha atraído a más de 500 asistentes al cónclave, en el que las distintas ramas de la izquierda democrática han aparcado sus rencillas pasadas.
Zapatero también ha hecho hincapié “en la resolución pacífica de los conflictos” y ha condenado la “innombrable acción de Israel en Gaza” y el “camino preocupante” de la guerra de Irán. Además, ha subrayado que “no es casual” que la cumbre se celebre en España y le ha atribuido el mérito a Pedro Sánchez, “un presidente del Gobierno que lidera el coraje, la determinación y los objetivos progresistas”. “Quizás esta sea la cumbre progresista global más importante de este siglo, con la participación de más de 50 organizaciones y partidos. Nos estamos jugando qué siglo XXI queremos”, ha advertido. En su intervención, el referente socialista ha instado a la movilización del electorado progresista: “Debe ser valiente, es el momento histórico que necesitamos más internacionalismo”.
Activistas de Vox se plantan en la cumbre progresista con carteles en los que llaman a los líderes de izquierdas “narcos y corruptos”
Una decena de activistas de Vox se han situado en el acceso a la Fira de Barcelona, donde se celebra la primera Cumbre Global Progresista, con dos pancartas en las que tildan de “narcos” a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; la mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En el segundo cartel, el mensaje era “fuera corruptos” y aparecían las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente catalán Salvador Illa y el dirigente socialista Josep Borrell. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha convocado este sábado una concentración a las puertas del complejo, con el lema “fuera narcos y corruptos”.
Ayuso contrapone su foto de libertad con María Corina Machado con la “reunión de narco-Estados” de Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes la “foto de la libertad” que este sábado escenificará con la nobel de la paz y opositora venezolana, María Corina Machado, frente a la “reunión de narco-Estados” del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que acude en Barcelona, con varios líderes progresistas globales, a una cumbre progresista.
“Quizás son dos fotos mañana: la de esa reunión del mundo libre y la de una reunión de narco-Estados en torno al presidente Sánchez, que quiere dirigirse como el líder de una confederación de algunos países que, desde luego, no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales”, ha dicho Ayuso en declaraciones a los medios tras reunirse en Bruselas con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen. (EFE)
Optimismo contenido en la cumbre progresista de Barcleona tras los últimos reveses de la ultraderecha
El ambiente que se respira en la primera de las dos jornadas de la Cumbre Global Progresista es de un optimismo contenido después de los últimos reveses de algunos de los grandes referentes de la ultraderecha. Viktor Orban perdió las elecciones en Hungría el domingo y la relación de Giorgia Meloni y Donald Trump también se ha visto resentida. La primera ministra italiana ha marcado distancias con el presidente estadounidense tras sus críticas al Papa. Esas y otras fisuras en la galaxia ultra han contribuido a elevar el ánimo en el cónclave que se celebra en la Fira de Barcelona. “Lo más valioso que podemos ofrecer a la gente es certidumbre y esperanza”, afirma un peso pesado de la dirección del PSOE, que resalta que se trata de la primera vez que se reúnen las tres principales organizaciones de izquierda democrática: la Internacional Socialista, que Pedro Sánchez preside desde 2022; la Alianza Progresista y el Partido Socialista Europeo.
La economista Isabella Weber afirma que es necesario limitar los beneficios de los superricos
Las primeras mesas de la mañana están muy centradas en las políticas económicas y fiscales. Además de la mesa en la que ha participado la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, se ha celebrado otra sobre cómo “gravar a los superricos y poner fin a la desigualdad extrema de la riqueza”. En ella, ha participado el presidente de los laboristas australianos, Wayne Swan, quien ha recordado la “frustración” que crea entre la población la “evasión” de impuestos. “Es necesario tener un sistema tributario para que quienes estén en la cima paguen lo que deben pagar”, ha afirmado. La economista Isabella Weber ha apuntado que en los últimos años han aumentado mucho los beneficios de las empresas de alimentación y energía. “Cosas que todos necesitamos”, ha apuntado. Y eso ha redundado en los beneficios de los superricos, que a su juicio se han beneficiado de esas subidas. “Hay que hacer frente a los tiburones y limitar esos beneficios”, ha subrayado.
Ribera: “La UE necesita defenderse y no quedarse callada cuando vemos cosas que no nos gustan”
La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera ha recordado la gran responsabilidad que tiene la UE para no defraudar las expectativas de los ciudadanos en el proyecto europeo y para evitar que este descarrile, pero ha advertido: “Necesitamos defendernos y no mantenernos callados cuando vemos cosas que no nos gustan. Tenemos que estar preparados para luchar y no para ser protectores y dar por sentado que tenemos las cosas aseguradas”. En la conversación con Mariana Mazzucato, la economisa italiana –que ha bromeado y ha dicho que Ribera y ella son como Thelma and Louise— ha defendido limitar los beneficios excesivos que se puedan dar en áreas como la vivienda, la salud o la energía.
Teresa Ribera: “La menor participación del trabajo en la riqueza ha aumentado la polarización social”
El primer plato fuerte de las jornadas del Global Progressive Mobilisation (GPM) ha arrancado este mediodía con una conversación entre la vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, y la economista Mariana Mazzucato. Ribera ha afirmado durante su primera intervención que durante las últimas décadas se ha producido “una rebaja de la participación del trabajo dentro de la riqueza”. “Eso contribuye a la polarización de nuestras sociedades, puesto que la clase media no ve cumplida la promesa de un futuro mejor”, ha sostenido Ribera, quien ha advertido de que principios como la “paz, la cooperación y la ley” para afrontar retos globales están encontrando contestación social. Mazzucato ha asentido y ha lamentado que servicios como la salud, la energía o sobre todo la vivienda formen parte de las carteras especulativas en el ámbito financiero.
La izquierda se reorganiza ante la ola de derecha mundial. Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, los líderes con más tirón mediático y político como referentes de los progresistas en Europa y en América, serán este viernes los grandes protagonistas del arranque de un fin de semana en Barcelona centrado en ofrecer una alternativa al mundo de Donald Trump y de la derecha y ultraderecha que domina buena parte de Europa y América.
El mundo de las fuerzas progresistas tiene previsto celebrar este viernes y sábado en Barcelona una conferencia internacional de amplio respiro que busca propiciar un nuevo impulso a su proyecto en una época marcada por el auge de fuerzas nacionalistas y de ultraderecha. La cita —denominada Movilización Progresista Global— reunirá a representantes de partidos políticos, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil de decenas de países para promover la adaptación del ideario socialdemócrata a una nueva fase política, las sinergias entre corrientes a veces fragmentadas, la recuperación del entusiasmo político tras una fase compleja. La conferencia discurrirá en paralelo a la cuarta edición de la cumbre para la defensa de la democracia —a la cual tienen previsto participar una veintena de Ejecutivos— y a la primera cumbre bilateral gubernamental entre España y Brasil, cuyos líderes, Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, son los principales impulsores de la iniciativa y tienen previsto intervenir en ella.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la primera jornada de la cumbre Global Progressive Mobilisation, un encuentro que se celebra en Barcelona y en el que estarán presentes un centenar de líderes progresistas. El objetivo es debatir y defender las políticas progresistas como alternativa a las conservadoras. Entre los participantes de este viernes están la exministra Teresa Ribera y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
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