Reunión de líderes progresistas en Barcelona, en directo | Pedro Sánchez, Lula o Claudia Sheinbaum participan en la reunión En defensa de la democracia en Barcelona

Óscar López: “La extrema derecha juega fuerte en las redes sociales. Tenemos que movernos rápido y regularlas”

Los ponentes en la mesa sobre tecnología e IA en la cumbre Global Progressive Mobilisation de Barcelona han destacado que las redes sociales, e internet en general, concentran buena parte del discurso político en las sociedades modernas. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha subrayado que hablar de tecnología hoy día es hablar de política, y ha puesto como ejemplo las elecciones de Rumania, que tuvieron que repetirse por la injerencia rusa. “Suele decirse que la regulación va en contra de la competitividad, pero no es cierto”, ha asegurado, y ha citado al presidente español, Pedro Sánchez, al hablar de los puntos clave de esa regulación: “Rendición de cuentas, transparencia de los algoritmos y protección de la infancia”.

“No podemos simplemente sentarnos y quedarnos mirando”, ha insistido. “La extrema derecha juega fuerte en las redes sociales y mueve ideas que creíamos superadas. Hablan contra el feminismo, cuestionan la realidad del cambio climático, crean campañas contra la justicia social. Tenemos que movernos rápido y regular”.

Previamente, a su llegada al recinto que alberga la cumbre progresista, López había afeado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la Global Progressive Mobilisation: “Todos sabemos que Ayuso es el faro geopolítico de Occidente,

y que a ella le gustan más las cumbres ultras como las que hace con Milei“, ha ironizado, en declaraciones a los medios recogidas por la Agencia Efe. La presidenta madrileña había acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con ”narcoestados“. Para López, un “mensaje faltón y xenófobo” hacia países latinoamericanos. “Mensajes como el de hoy la descalifican. Desde luego espero que tomen nota todos los latinoamericanos que viven en Madrid”, ha añadido.