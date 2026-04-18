Atlético - Real Sociedad: horario y dónde ver la final de la Copa del Rey
Los vascos buscan levantar el título como hicieron en 2021, mientras que los colchoneros quieren acabar con 13 años de sequía copera
El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en la gran final de la Copa del Rey en un duelo cargado de historia, emoción y ambición. Los txuri urdin buscan volver a levantar el título que conquistaron en la final aplazada a 2021 tras imponerse al Athletic Club en un Estadio de La Cartuja vacío por el coronavirus. Enfrente estará un Atlético de Madrid acostumbrado a competir en las grandes citas, con una plantilla experimentada y el sello inconfundible de su técnico, Diego Simeone, que ha convertido al equipo rojiblanco en un rival temible en cualquier escenario: prueba de esto son las eliminatorias de Copa y Champions en las que se impuso al FC Barcelona. La última final entre ambos equipos fue en 1987, cuando la Real venció al Atlético en la tanda de penaltis.
Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey
El encuentro se podrá seguir a través de La1, RTVE Play y Movistar Plus a partir de las 21:00.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.