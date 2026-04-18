Atlético - Real Sociedad: horario y dónde ver la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en la gran final de la Copa del Rey en un duelo cargado de historia, emoción y ambición. Los txuri urdin buscan volver a levantar el título que conquistaron en la final aplazada a 2021 tras imponerse al Athletic Club en un Estadio de La Cartuja vacío por el coronavirus. Enfrente estará un Atlético de Madrid acostumbrado a competir en las grandes citas, con una plantilla experimentada y el sello inconfundible de su técnico, Diego Simeone, que ha convertido al equipo rojiblanco en un rival temible en cualquier escenario: prueba de esto son las eliminatorias de Copa y Champions en las que se impuso al FC Barcelona. La última final entre ambos equipos fue en 1987, cuando la Real venció al Atlético en la tanda de penaltis.

Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey

El encuentro se podrá seguir a través de La1, RTVE Play y Movistar Plus a partir de las 21:00.