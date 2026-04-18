Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
COPA DEL REY

Atlético - Real Sociedad: horario y dónde ver la final de la Copa del Rey

Los vascos buscan levantar el título como hicieron en 2021, mientras que los colchoneros quieren acabar con 13 años de sequía copera

Antoine Griezmann celebra el pase a la final de la Copa del Rey.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Atlético ATL
Atlético
R. Sociedad R.
R. Sociedad
La 1

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en la gran final de la Copa del Rey en un duelo cargado de historia, emoción y ambición. Los txuri urdin buscan volver a levantar el título que conquistaron en la final aplazada a 2021 tras imponerse al Athletic Club en un Estadio de La Cartuja vacío por el coronavirus. Enfrente estará un Atlético de Madrid acostumbrado a competir en las grandes citas, con una plantilla experimentada y el sello inconfundible de su técnico, Diego Simeone, que ha convertido al equipo rojiblanco en un rival temible en cualquier escenario: prueba de esto son las eliminatorias de Copa y Champions en las que se impuso al FC Barcelona. La última final entre ambos equipos fue en 1987, cuando la Real venció al Atlético en la tanda de penaltis.

Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey

El encuentro se podrá seguir a través de La1, RTVE Play y Movistar Plus a partir de las 21:00.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_