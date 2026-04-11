El Sevilla respira a costa de un Atlético con la mente puesta en la Champions y la final de Copa

Sumido en el barro, en posición de descenso y después de cinco partidos seguidos sin ganar, el Sevilla se agarró a la salvación con un triunfo vital ante un Atlético de servicios mínimos, que acumula su tercera derrota seguida en la Liga. Un equipo, el madrileño, con la mente puesta en otra cosa y que facilitó el camino del Sevilla con su alineación y su actitud. No deben estar muy contentos en Vitoria, Elche o Mallorca con la decisión de Simeone, pero eso no es problema del Sevilla, que se impuso con dos goles a balón parado y un ejercicio de fe en defensa ante un rival que apenas quiso pelear. No obstante, le tocó sufrir al Sevilla, porque es un puro flan y tiene muy pocos argumentos futbolísticos. El tramo final fue un suplicio para los andaluces, metidos atrás, sacando balones de forma desesperada. Resistió el Sevilla, que rompió su mala racha y pudo respirar, y mucho, en su pelea por conseguir la permanencia.

SEV Sevilla 2 Odysseas Vlachodimos, Juanlu Sánchez (Gabriel Suazo, min. 93), Andrés Castrín, Oso, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Rubén Vargas (Alexis Sánchez, min. 77), Isaac Romero (Peque Fernández, min. 69), Lucien Agoumé, Manu Bueno (Djibril Sow, min. 69) y Akor Adams (Batista Mendy, min. 93) ATM Atlético 1 Juan Musso, Julio Díaz (Jano Monserrate, min. 85), Dani Martinez, Marc Pubill, Javier Boñar, Rodrigo Mendoza (Javier Morcillo, min. 70), Rayane Belaid (Ademola Lookman, min. 70), Álex Baena, Thiago Almada, Obed Vargas y Alexander Sørloth Goles 1-0 min. 9: Akor Adams. 1-1 min. 34: . 2-1 min. 46: Gudelj Arbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos

Tarjetas amarillas Manu Bueno (min. 35), Julio Díaz (min. 43), Juanlu Sanchez (min. 66), Griezmann (min. 74), Álex Baena (min. 74), Gudelj (min. 87), Javier Morcillo (min. 94), Peque (min. 95)

Resulta pavorosa la involución del Sevilla, que inició el choque en puestos de descenso tras el triunfo del Elche. Ni un inicio de mucha fe y un gol a los 10 minutos por penalti del joven Dani Martínez al listo Isaac anotado por Akor sirvieron para tranquilizar los ánimos de un equipo descompuesto, incapaz durante muchos minutos de ser competitivo frente a un Atlético plagado de chavales y de suplentes (hasta cuatro jugadores del filial de titulares). Los de Simeone, sancionado en la grada, se juegan mucho en la próxima semana en los cuartos de la Champions y la final de la Copa, por lo que salieron al Sánchez Pizjuán sin ardor competitivo. Pero su juego fue bueno en el primer tiempo, con sus jugadores bastante sueltos y un Almada como director de orquesta.

El Sevilla, tras ese inicio tan fuerte, se metió atrás y permitió que el Atlético dominara. Empató Boñar de cabeza tras un centro del otro lateral, Julio Díaz, y el miedo se apoderó de Nervión. Bajo la lluvia, se esperaba lo peor en la afición sevillista. Su equipo, plagado de canteranos, hasta seis en el once inicial, se veía superado por el Atlético. No debe ser fácil jugar con tanta tensión. García Plaza optó por alinear a jugadores de la casa, consciente del plus que puede imponer el corazón sevillista. Sufrió el Sevilla con el empate, pero le salvó la impericia de la defensa del Atlético, con tres jugadores del filial, que permitió que Gudelj rematara dentro del área tras un córner botado por Vargas. El serbio no tuvo ni que saltar para conectar un estupendo remate de cabeza. El balón parado le daba al Sevilla un triunfo muy importante al descanso.

El Atlético bajó mucho en la segunda mitad ante un rival metido atrás para defender su ventaja e intentar lograr el tercer gol a la contra. Isaac tuvo el segundo gol en un lanzamiento al palo. El Atlético tocó y tocó, para nada, sin agotar los cambios y con la mente puesta en lo que le viene. Mejor para el Sevilla, que celebró como si se tratara de un título. Su gente y sus jugadores están sufriendo mucho, por lo que victorias de este tipo mantienen con vida a este enfermo.

“Nos quedamos con un resultado corto para nosotros. Pudimos empatar. No fue fácil empezar tras el 1-0, pero marcamos un buen gol. Me quedo con que los chicos compitieron bien. Competimos, me imaginaba un partido así. El árbitro interpretó la jugada del penalti y ya está, no tiene sentido lo que yo opine”, indicó Diego Simeone, el entrenador del Atlético. “Nosotros tenemos un plan y lo vamos a seguir. Por eso sacamos este once”, finalizó.

“Ha sido un partido con muchas fases. Nos hemos adelantado en el marcador y luego el equipo se me ha echado atrás. No me ha gustado, pero es normal, hay mucho bloqueo. Todos hemos querido proteger demasiado, sin el balón, y en eso debemos mejorar”, indicó Luis García Plaza, el entrenador del Sevilla. “En el segundo tiempo hemos estado perfectos. No nos han creado peligro y hemos tenido opciones para hacer el tercer gol. Ese es un poco el camino que tenemos que seguir. Hemos llegado al final muy tiesos. Porque les voy a exigir mucho en los esfuerzos”, añadió.