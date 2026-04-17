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Babelia
Crítica Teatral

Los estrenos de teatro y danza de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Nao Albet y Marcel Borràs, la adaptación de una novela de Delphine de Vigan, un montaje de August Strindberg y el último espectáculo de Rafaela Carrasco

Escena de 'Els estunmen', en el Teatre Lliure.MARTA MAS GIRONES (Teatre Lliure)
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Els estunmen

Texto y dirección: Nao Albet y Marcel Borràs. Dirección musical: Fernando Velázquez

Teatre Lliure. Barcelona. Hasta el 3 de mayo

Nao Albet y Marcel Borràs ofrecen el que es de largo su montaje más grande, loco y ambicioso.

> Crítica de Oriol Puig Taulé

Las gratitudes

Texto original: Delphine de Vigan. Dirección: Juan Carlos Fisher

Traducción: Pablo Martín Sánchez. Reparto: Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto. Teatro de la Abadía. Madrid. Hasta el 10 de mayo

Gloria Muñoz borda a la protagonista de la novela superventas de Delphine de Vigan en una adaptación teatral que se precipita hacia el sentimentalismo

> Crítica de Raquel Vidales

Tormenta

Texto: August Strindberg. Dirección: Iván López-Ortega

Reparto: Joaquín Notario, Lara Grube, Rocío Suárez de Puga, Paula Muz y Óscar Fervaz. Teatro Español. Madrid. Hasta el 3 de mayo

Iván López-Ortega, joven actor, director, escenógrafo y músico, establece un diálogo juguetón y chispeante pero quizá trunco, con uno de los dramas de cámara del autor sueco.

> Crítica de Javier Vallejo

Humo

Dirección y coreografía: Rafaela Carrasco

Elenco: Rafaela Carrasco, Cristina Soler, Magdalena Mannion, Carmen Coy, Nazaret Oliva, Alejandra Gudí y Cristina San Gregorio. Dramaturgia y letras: Álvaro Tato. Centro Danza Matadero. Nave 11. Madrid. Hasta el 19 de abril

La reconocida bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco propone un homenaje a las cigarreras del imaginario español que apunta en buenas direcciones, pero no terminan de empastar

> Crítica de Mercedes L. Caballero

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