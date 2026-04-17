‘Humo’: un buen planteamiento de Rafaela Carrasco mermado por la confusión

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Humo, último espectáculo de la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco, tiene ingredientes para resultar una obra convincente. Sin embargo, en su estreno absoluto en el Centro de Danza Matadero de Madrid, no llegó a tal resultado. Hubo demasiado ruido, del literal y del que apela a la confusión.

Los aciertos de este nuevo espectáculo, que rinde homenaje a las cigarreras que destacaron en ciudades como Madrid y Sevilla, sobre todo en el siglo XIX, pasan por la propia Carrasco, premio Nacional de Danza 2023 en la modalidad de creación. Su danza elegante y pausada, y esa capacidad tan generosa para articular elencos muy lucidos, atravesados por una energía común, se siente en la obra. Aunque con un ritmo claramente in crescendo. La pulsión, el arrojo y la decisión de aquellos colectivos, feministas y pioneros en varios aspectos, no terminan de vibrar en el grupo hasta pasado un buen rato. Pero se acaba consiguiendo y este dudar escénico puede ser fruto de los nervios de un estreno de tanto calado. Entre las bailaoras, destaca Cristina Soler, sobre todo en el solo que desempeña, depositario de un gran caudal de dominio técnico y expresivo. De modo que la propuesta corporal se percibe sólida, aunque sin grandes hallazgos nuevos en el discurso coreográfico de la creadora.

El desajuste de Humo se percibió especialmente con su espacio sonoro. Tanto en lo musical como en los acentos excesivos del taconeo al caminar, los susurros y voces enlatadas que no llegan a sumar, y la mezcla de todo ello. La comunión que se persigue con el encuentro de la voz flamenca de Gema Caballero y la voz lírica de Marta Estal, grandes por separado, acaba en maraña e incluso provoca momentos fuera de tono.

Hacial el final tiene lugar uno de los grandes hallazgos visuales: la estampa tras el gran ventanal que forma parte de la escenografía. Pero llega muy tarde, apenas se esboza y sabe a poco. Ambientada en una antigua fábrica de cigarros (con aroma estético del Café Müller de Pina Bausch), las sillas son un elemento escenográfico y argumental bien acreditado en las primeras escenas, pero devienen en algo repetitivo y prescindible. La iluminación, precisa y discreta, acaba sosteniendo la eficacia de un tema atractivo y activista, el de las cigarreras, mermado por el desconcierto sonoro y una dramaturgia algo borrosa.