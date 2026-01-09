‘Género de dudas’, una comedia para sacarlo todo a la luz

Jade-Rose Parker, jovencísima autora francesa, lleva el tema de la identidad de género al teatro de bulevar con un opera prima hilarante estrenada en París por Victoria Abril y en España por Pastora Vega y Pablo Carbonell, con dirección de Gabriel Olivares

Sigan la pista a esta joven autora. Jade-Rose Parker, cantante de garage rock, le dijo “no” a un sustancioso contrato para grabar cuatro discos con la Warner y se empeñó en ser actriz y escritora. Todavía adolescente, interpretó dos películas. En Nicostratos le pélican, rodada en Grecia en 2011, encandiló a todos en el papel de una mocita vivaz, luminosa, enamorada del hijo de 14 años de un personaje tortuoso encarnado por Emir Kusturica. Fruto de su experiencia precoz en el séptimo arte fue su novela Ta gueule! On tourne (¡Cállate! Estamos rodando), publicada en 2013, una sátira hilarante de la producción cinematográfica, del culto a las estrellas y de la ingenuidad de esa masa ingente de artistas ilusionados que aguardan una oportunidad esquiva. En 2015, debutó como actriz teatral en El clan de los divorciados, una comedia de bulevar que representó en París hasta 2019.

Durante esos cinco añitos de grata rutina diaria consistente en lograr que el público se parta la caja durante hora y media, Parker escudriñó el funcionamiento de ese mecanismo de relojería que es el vodevil y se puso a escribir Drôle de genre (Género de dudas), su desternillante tercera pieza teatral, primera en estrenarse. Un productor parisino se la hizo llegar a Victoria Abril, que estaba rechazando una obra tras otra, porque en ninguna encontraba sustancia. Esta se la leyó de un tirón, y al ver que los protagonistas comparan el dilema en que se encuentran con los conflictos del cine de Pedro Almodóvar, pensó que eso le auguraba el éxito. Así fue, por extenso.

Enseguida llegaron las réplicas. Maia Morgenstern (la Virgen en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson) protagonizó en Bucarest la producción rumana. Antes se hizo una en Lisboa. En Buenos Aires, donde sigue en cartel, se estrenó hace más de año y medio. Gabriel Olivares, pescador perspicaz en los bulevares de la orilla derecha del Sena, le echó el anzuelo a los derechos para España. Suyas son la adaptación, tan certeramente retitulada, y el montaje desopilante estrenado en el Teatro Infanta Isabel, de Madrid. Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas, sus protagonistas, nos hablan por analogía de esa fuente de conflictos que son los secretos familiares minuciosamente ocultados, pero también de la búsqueda de una identidad propia en el seno del hogar y de la estirpe.

Con un dominio temprano vertiginoso, Parker utiliza la elaborada carpintería de la comedia de bulevar (género ligero en el que son maestros Yasmina Reza, el desaparecido Éric Assous y Jordi Galceran) pero introduce una renovación temática. La autora nos habla de identidad de género para poner en evidencia las contradicciones entre lo que ciertos personajes públicos dicen sobre la integración de las personas trans y lo que hacen a la hora de la verdad. El abordaje de este asunto ocupa la superficie de la pieza, que se adentra con mayor profundidad estratégica en el subtema de los enigmas de familia, esos artefactos soterrados que tarde o temprano explotan bajo los pies de alguno de sus miembros.

Durante el primer acto, la función podría servirse con más cerveza y menos espuma. Pero el segundo, más extenso, no tiene desperdicio: enhebrando revelaciones sucesivas sorprendentes, tirando de ironía y dinamitando la cuarta pared, Parker y su equipo español conducen al público a una catarsis festiva.

‘Género de dudas’. Texto: Jade-Rose Parker. Dirección: Gabriel Olivares. Madrid. Teatro Infanta Isabel, hasta el 11 de enero (regresa a mediados de marzo). Valencia. Teatro Flumen, 23 y 24 de enero. Sevilla. Cartuja Center CITE, del 29 de enero al 1 de febrero. Torrent. Auditori, 1 de marzo.