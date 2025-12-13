Los mejores ‘podcast’ en español de 2025

La historia del estafador Harold Vilches en ‘Rey del oro’ y la investigación de Isabel Cadenas Cañón en ‘Se llamaba como yo’, entre los elegidos por los creadores de audio

España, entre las principales ‘potencias’ del podcast mundial: uno de cada tres usuarios en España escucha podcasts y el país se sitúa en el 9º puesto mundial en consumo durante la primera mitad de 2025. Eso sumado a la pujanza que el formato tiene en países como México, Argentina, Colombia y Chile hace que los contenidos sonoros en español sean cada vez más prestigiosos y consumidos.

Una selección de creadores y gestores de contenido sonoro en español, Emisor podcasting, Sonoro, Spotify, Anfibia, El Extraordinario y SER Podcast, entre otros, destacan sus títulos favoritos de este 2025.

Juan Serrano, editor y productor en La No Ficción

Podium Podcast Chile y CIP. UDP

Hay algo magnético en las historias de los estafadores. Su capacidad inventiva nos resulta admirable en un extraño sentido, no sin lamentar de todas maneras que esa inteligencia la hayan puesto al servicio de causas equivocadas. La historia de Harold Vilches encaja en ese patrón. Heredero prematuro de dos modestas joyerías, Vilches —con apenas 21 años— puso en marcha un ingenioso esquema para defraudar a la aduana chilena, logrando así exportar grandes cantidades de oro de contrabando hacia Dubai y Miami.

Además de entrevistas con los investigadores y acceso al expediente de la causa penal, los ocho episodios que componen la serie cuentan con el testimonio del propio Vilches, que aceptó concederles a los periodistas una decena de entrevistas. Un recordatorio para los periodistas de que a veces el mérito supremo de este oficio radica en convencer a alguien que nos confíe los detalles de su propia historia.

EITB Media

En un año lánguido para la producción de podcast documentales en nuestra lengua, Se llamaba como yo aparece en nuestra lista de reproducción como un alentador recordatorio de las infinitas posibilidades del género. Isabel Cadenas Cañón no solo hace podcasts de investigación; sus producciones, son al mismo tiempo, sobre la aventura de hacer periodismo investigativo en audio. A medida que desenvuelve la trama, nos muestra también sus entretelas: desde cómo se topó con la historia y sus búsquedas empecinadas en los archivos, hasta las sesiones de debriefing con la protagonista del podcast luego de cada avance en la investigación. Escuchar cada uno de sus episodios es como asistir al taller de un sastre: admiramos no solo la belleza del resultado, sino el virtuosismo con el que va hilvanando cada costura. Es una exploración sobre cómo se construyen los equívocos históricos y sobre la valentía que se requiere para despeinar verdades oficiales.

Laura Rodríguez, Podcast Manager Spain de Amazon Music

Sonoro

Ampliamente considerado el podcast más grande de México, han conquistado a la audiencia latinoamericana y a la española también. Su formato envolvente, al estilo de la radio tradicional, da vida a historias escalofriantes, leyendas urbanas y encuentros inquietantes inspirados en las calles y el folclore de México y América Latina. Un referente indiscutible del género de terror en español.

VIVA

Una brillante ficción sonora creada, escrita y dirigida por Carmen Pacheco y Manuel Bartual, cabezas pensantes de otros podcasts como Blum (El Extraordinario), Santuario (PhiBetaLambda para Audible) o Titania (Podium Podcast).

Esta serie de ocho episodios nos sumerge en la historia de dos amigas podcasters cuya investigación sobre un enigmático videojuego de los 80 las arrastra a una espiral donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece peligrosamente. Una producción que destaca por su cuidada atmósfera sonora y su capacidad para mantener al oyente en vilo desde el primer episodio.

Tomás Vizzón, director de Anfibia Podcast y host de ‘Todo es fake’

Spotify y Parque Podcast

Facu Muller tiene grandes conversaciones con artistas de la escena del rap, hip hop y aledaños en Argentina. Charlas sobre procesos creativos y letras pero también de cómo vivir de una pasión: hacer música. No soy un fanático del género, pero sin embargo las historias de vida que suceden en este podcast me atrapan.

Podium Podcast Chile

Documental con la historia de Harold Vilches, un joven chileno de 23 años que se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de oro de Latinoamérica. Muy buena serie que cuenta la persecución que hizo la policía chilena y el FBI para desarticular una de las mayores redes de tráfico internacional.

Ana Alonso de Blas, jefa de SER Podcast

Sonoro Media

Miriam Levin fue prisionera en un campo de concentración durante la última dictadura militar argentina. 30 años después busca a los responsables de los vuelos de la muerte. El podcast, narrado por el actor Leonardo Sbaraglia, cuenta la investigación periodística de Lewin que, además, se presentó como prueba en el juicio.

Podium Podcast

El cambio de siglo, las ansias de modernidad, una nueva forma de hacer cine y muchas anécdotas descacharrantes. Harvey Weinstein y Jose Luis Cuerda. Juan Sanguino nos cuenta España a través de un rodaje que da para varias películas y nos mantiene en vilo hasta el final.

Eduardo Alonso, Head of Podcasts para el sur y el este de Europa en Spotify

Autoproducido

Las Alucines es mi recomendación de este año. Un programa mexicano, que en tan solo un año ha llegado a unos resultados impresionantes, cautivando a las audiencias más jóvenes. Luptia Villalobos y Kass Quezada son las anfitrionas de este programa conversacional que fue el tercero más escuchado este año en Spotify Wrapped.

Autoproducido

No puedo ser original en esta, es el año de La ruina. Ha sido el podcast más escuchado de este 2025 en nuestro Spotify Wrapped y ganador del Premio Ondas en 2024. Para mí tiene especial relevancia porque es el claro ejemplo de cómo con perseverancia, talento y siendo fiel a un estilo, es posible llegar a lo más alto sin tener un perfil de celebrity. Ignasi y Tomás llevan desde 2019 subiendo contenido a Spotify, con un modelo muy claro: combinar una gira en directo con la distribución de contenido en vídeo en multiplataforma.

Fernanda Estrada Argumedo, productora de no ficción en Sonoro

El País Audio, Chora, 444, Europod

En un año difícil para el podcasting, el estreno de La familia correcta (en español y en inglés) es un recordatorio de la importancia de seguir financiando mega proyectos en audio. Una colaboración entre diferentes países de Europa que relata las formas en que la ultraderecha ha cooptado el discurso y utilizado los cuerpos de las mujeres como campo de batalla. Un clavado sonoro al entramado internacional más estratégico y detallado que busca impulsar sus intereses hasta en los espacios más insospechados. Sin duda un proyecto que debe escucharse en ambos lados del Atlántico, y una invitación a resistir.

La Chucua Récords

Cuánta esperanza me da que Relatos Ñeros se haya abierto un camino en el mainstream del audio en español. Un podcast que relata historias breves del barrio y que por sí mismo se ha hecho de una fiel audiencia. Como parte de sus escuchas recurrentes, siempre quedo fascinada con su autenticidad, su storytelling y su capacidad de conectar con sus audiencias a través de personajes cotidianos que viven por igual en en el centro de Bogotá, un barrio del Estado de México o las calles de Buenos Aires.

Mar Abad, directora editorial y cofundadora de El Extraordinario

SER Podcast

Esta serie de David Uclés es de una belleza y una sensibilidad como pocas veces hemos oído antes. La genialidad de Uclés es usar la fantasía y las técnicas del realismo mágico para hacer todo más verídico y más patente. Su forma de contar la historia es inteligente, original y atrapante. Su acento andaluz es un desafío en un panorama auditivo que todavía sigue siendo muy uniforme y que aún desdeña muchos acentos. Escuchar la historia como la cuenta David Uclés es un viaje fabuloso para conocer mejor quiénes somos y qué vivieron nuestros abuelos y bisabuelos.

Podium Podcast

Es como un thriller del salseo. Arrebatador. Emocionante. Divertido. Es brutal el trabajo de documentación y de entrevistas que hay detrás de la serie y todo está tan bien contado y tan bien hilado, que cuesta dejar de escucharlo y vas enganchando un capítulo con otro, con otro y con otro. Creo que es la mejor masterclass de “las cosillas que hay alrededor de una película” que uno pueda encontrar. ¡Adictivo!

Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox

Ivoox Originals

El podcast de true crime creado por la criminóloga Ana Mendoza se ha convertido en una de las referencias del género en español, destacando además por su valor como podcast independiente. Su enfoque combina rigor, sensibilidad y una narrativa inmersiva que transporta al oyente directamente a la escena del crimen. Cada episodio sobresale por el detalle con el que reconstruye los casos y por la capacidad de la autora para aportar contexto criminológico sin caer en el morbo. Un podcast imprescindible para entender el auge del true crime de calidad en el podcast hispano.

Summer Story

Esta ficción sonora en formato thriller muestra que es posible abordar la desinformación desde el entretenimiento y, al mismo tiempo, integrar la marca de forma natural en una historia que ya funciona por sí misma. A través de la investigación de una periodista en torno a teorías de la conspiración, bulos y fake news, el podcast de Summer Story ofrece un cuidado diseño sonoro y un reparto de primer nivel que lo acercan a las grandes producciones de suspense.

Juan Ignacio Lara Saldaña, director de Emisor Podcasting

El Extraordinario

Todo lo que hace El Extraordinario merece ser escuchado. Y en este podcast, repiten la fórmula del éxito. Un diseño sonoro perfecto, inmersivo, creativo y atrapante. Actuaciones que rozan la comedia con grandes actuaciones y una gran cantidad de data sobre objetos, lugares, elementos del pasado que han definido la historia de la humanidad.

Emisor Podcasting

Poder realizar el primer videopodcast conversacional de Julio Rojas (Caso 63) fue un desafío. Lo clave era tener una conversación enriquecedora, informada y reflexiva sobre la inteligencia artificial y el futuro, a la vez que fuese entretenido de escuchar. Y que lo visual fuese totalmente distinto y que hablara por sí mismo. En su primera temporada de 12 capítulos, este podcast logra subir la ansiedad sobre el destino de la humanidad, pero con una sonrisa en la cara.

Francisco Izuzquiza, cofundador de Yes We Cast y cocreador de ‘Vivir y morir en Gaza’

EITB Media

Siempre ha sido un ejemplo de construcción narrativa, de imaginación sonora y de delicadeza a la hora de abordar y desarrollar las historias que afronta. Y con esta nueva serie, ganadora del Premio Ondas 2025 al mejor podcast, Isabel Cadenas y su equipo lo han vuelto a hacer. Han convertido las dos vidas de Begoña Urroz en un retrato de los desequilibrios sociales y los equilibrios forzados que Euskadi ha experimentado en las últimas décadas. El audio dedicado a desentrañar silencios que ocultan grandes historias.

El Orden Mundial

El Orden Mundial lleva varios años rondando el número 1 de todas las plataformas de podcast gracias a un programa que explica la geopolítica internacional con un lenguaje accesible y cercano a cualquier persona con curiosidad sobre los asuntos de los que hablan. Desde Mad Men hasta Los Simpsons, cualquier referencia cultural es válida para explicarnos cómo piensan los grandes líderes mundiales y cómo han evolucionado las relaciones internacionales hasta llegar al mundo que habitamos hoy en día.

Isabel Salazar, Country Manager Podimo Spain

Podimo

Tres mujeres (Dama G, Vale de la Cuesta y Herbivora Punk) que te explican escándalos mexicanos, temas polémicos, casos perturbadores, cultura pop, con bastante comedia y una investigación super exhaustiva en cada episodio.

Podimo

Mimi sigue atrayendo a nuevos oyentes en su sexta temporad, síntoma de que el true crime sigue en tendencia y creciendo. Mimi (Mimi XXL), cuenta casos reales con un estilo cercano, directo y sin sensacionalismo. Su atractivo principal está en cómo combina una narración clara y humana con historias intensas e impactantes, evitando exageraciones y centrándose en los hechos y en la dimensión emocional de cada caso. Ella y Soy una pringada están contando casos de true crime en directos que estamos llevando a cabo en el Teatro Marquina y está siendo un auténtico éxito.