Vídeos de ajedrez | El Oro que deslumbra (III)
El indio Harikrishna, miembro de la élite durante gran parte de su carrera deportiva, arriesga en la apertura y es castigado de forma implacable por un chico de 12 años
