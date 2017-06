El falso mito de que las hernias solo se curan en el quirófano

El 30% de las personas sanas tiene hernias discales, y el 70% tiene protrusiones discales, pero no son enfermedades si no provocan dolor. En el segundo programa de ¿Qué me pasa en la espalda, doctor?, una nueva sección realizada por Materia y EL PAÍS Vídeo, el doctor Francisco Kovacs explica esos problemas y aclara que la cirugía no es la única manera de curar definitivamente el dolor de cuello o espalda. "De las hernias que realmente causan dolor, solo hay que operar aproximadamente el 5% de las que se atienden en atención primaria, y aproximadamente un 20% de las que son derivadas a un servicio de neurocirugía", explica Kovacs. En los demás casos, un tratamiento de seis semanas suele ser suficiente para hacer desaparecer la molestia.

Solo es urgente operar una hernia discal cuando se produce el llamado síndrome de la cola de caballo, que produce síntomas como la pérdida de control del esfínter. Ese síndrome afecta a uno de cada 700.000 pacientes, aclara Kovacs.

Cada semana en ¿Qué me pasa en la espalda doctor?, desmentiremos un mito sobre el dolor de espalda y ofreceremos información científica sobre cómo cuidarla y tratarla. El asesoramiento científico y la presentación corren a cargo del doctor Francisco Kovacs que es, por su extensa producción científica internacional, el principal investigador del mundo hispanohablante en el campo de las dolencias del cuello y la espalda. Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, dirige la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) y la Unidad de la Espalda Kovacs del Hospital Universitario Moncloa de Madrid. Se puede consultar más información sobre la espalda y sus dolencias en la web de la espalda.