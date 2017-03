La contaminación por partículas ha matado a 26.830 personas en España en una década

Tan solo dos meses después de que Madrid se convirtiera en la primera ciudad española en restringir el tráfico por la polución, la Escuela Nacional de Sanidad calcula la magnitud del problema. La contaminación por partículas en el aire ha provocado la muerte prematura de 26.830 personas en España a lo largo de una década, según una investigación dirigida por Julio Díaz, jefe del Departamento de Epidemiología del centro. Es el primer estudio con datos de todas las provincias españolas, según destaca Díaz. “El 75% de las partículas en una ciudad es resultado de las actividades humanas, fundamentalmente del tráfico”, alerta.

La investigación emplea datos del periodo 2000-2009 suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Medio Ambiente. Son los últimos datos validados y comparables, según explica Díaz. Su estudio, recién publicado en la revista especializada Environmental Pollution, destaca que el 90% de la mortalidad atribuible a las partículas se produce por debajo de los niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seguros. “Hay que intentar rebajar los niveles de la OMS”, advierte el epidemiólogo.

La OMS recomienda que no se superen los 50 microgramos de partículas por metro cúbico de aire de media en 24 horas. Oviedo superó ese límite el 44% de los días; Córdoba, el 40%; Sevilla, el 23%; Madrid, el 13,5%; y San Sebastián, el 8%, según el estudio de Díaz. Su trabajo muestra que, por cada 10 microgramos extra, el riesgo relativo de muerte prematura aumenta un 0,9%. No existe ningún límite por debajo del cual no se observen daños a la salud.

La última estimación de la OMS calculó que 6.860 personas murieron de manera prematura en España en 2012 por la exposición a la contaminación atmosférica de todos los tipos. El trabajo de Díaz habla de 2.683 muertes anuales, pero sin tener en cuenta contaminantes como el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, también muy vinculados a las emisiones de los coches, al igual que las partículas. El investigador especifica que 651 de esas muertes anuales prematuras están asociadas a enfermedades respiratorias y otras 556 lo están a problemas cardiovasculares. El resto de fallecimientos se debe al agravamiento de otras patologías.

“La potencia de nuestro estudio es que está hecho con datos de España”, subraya Díaz. Su equipo ha tenido en cuenta posibles variables de confusión adaptadas a cada capital de provincia, como las diferentes pirámides de población y las olas de frío o de calor. Estudios anteriores, recalca Díaz, simplemente extrapolaban a partir de efectos observados en otros países.

La decisión de la alcaldesa Manuela Carmena de restringir el tráfico en Madrid desató una polémica negacionista ante el problema real de la contaminación. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, llegó a proclamar que las medidas de Ahora Madrid tenían "el objetivo ideológico de enfrentar a los coches con las personas”. El nuevo estudio lleva la firma de cuatro científicos de la Escuela Nacional de Sanidad, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid. Es el principal organismo público de investigación biomédica en España y está adscrito a los ministerios de Economía y Sanidad.