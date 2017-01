Ocho hábitos que creíamos que eran saludables y sería mejor dejar de inmediato

1. Sustituir la cena por fruta engorda más

Perder peso es un clásico en la lista de propósitos saludables, y no es de extrañar, porque la mitad de la población va sobrada de kilos . La fruta aporta agua, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales, pero “como los hidratos de carbono son una fuente de energía, es mejor consumirlos cuando nos vayamos a mantener activos”, explica la endocrinóloga Iris de Luna, del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. El metabolismo mantiene ciertos ritmos a lo largo del día (cronobiología), y por la noche, el hígado es más efectivo para almacenar azúcares en forma de glucógeno. Cuando los depósitos de glucógeno están llenos, el exceso de azúcares se transforma en triglicéridos. La fruta contiene fructosa (un azúcar de absorción rápida), y si no se utiliza al momento, se almacena y puede favorecer el aumento de triglicéridos. Esta es la razón por la que, “en un plan de adelgazamiento, no es recomendable sustituir la cena por fruta”, describe la doctora. Su recomendación: consumir la fruta como desayuno, a media mañana o como merienda.