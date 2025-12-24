Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Paloma Sáiz Jackson, de 99 años, recibe la visita de voluntarias de la ONG Nadiesolo en su piso del centro de Madrid, diciembre de 2025.Vídeo: EPV
Navidad

Otra Navidad en soledad: “Ya no tengo a nadie que me lleve a ningún lado, pero si me invitan, yo voy”

A los 99 años, Paloma Saiz hace tiempo que perdió a familia y sus amigos, pero cada semana tiene la compañía de las voluntarias de la ONG Nadiesolo

Vivien Doherty LuduviceÁlvaro González RoldánMaría Page Arias
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Loteria de Navidad

Las curiosidades y las anécdotas del sorteo de la Lotería de Navidad

Belén H. Gómez-Mansilla / Marta Córdoba | Madrid

¿Todavía celebra la Navidad a Cristo?

Sergio C. Fanjul / Marta Córdoba

Archivado En

_

Lo más visto

  1. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
  4. “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
  5. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
_
_