Fotomontaje de Ángel Abaga Elebiyo, el niño que ha cantado el número del segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, junto a una de las loteras que ha vendido el premio en la administración de la calle Barquillo, de Madrid.Vídeo: EPV
Sorteo de Navidad

Las curiosidades y las anécdotas del sorteo de la Lotería de Navidad

Ángel Abaga vuelve a cantar premio y una lotera celebra el segundo premio en el día de su cumpleaños y de su jubilación

Belén H. Gómez-Mansilla Marta Córdoba
Madrid -
Archivado En

