Una réplica de la Estatua de la Libertad se derrumba en el sur de Brasil por las fuertes rachas de viento. Foto: Rede sociales | Vídeo: reuters
Brasil

Un temporal derriba una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

En un video compartido en redes sociales y por medios locales, se puede ver cómo el coloso de 24 metros de altura se desploma sobre el aparcamiento exterior de una tienda

