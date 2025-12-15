Ir al contenido
Imagen de archivo de un avión de JetBlue en Boston, Massachussetts, en 2023.Foto: CJ GUNTHER (EFE/EPA) | Vídeo: Reuters
VENEZUELA

Un avión de JetBlue evita chocar con una aeronave de la Fuerza Aérea de EE UU cerca de Venezuela

El piloto comercial denunció el incidente a través de una grabación de control de tráfico aéreo

El País
Un avión de pasajeros de JetBlue con destino a Nueva York realizó una maniobra evasiva el viernes pasado para evitar una colisión en el aire con un avión de la Fuerza Aérea de EE UU cerca de Venezuela, según informó un piloto en una grabación de control de tráfico aéreo. El vuelo 1112 de JetBlue había despegado de Curazao y volaba a unos 64 km de la costa venezolana cuando ocurrió el incidente. En semanas recientes, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar a gran escala en el sur del Caribe, mientras el presidente Donald Trump realiza una campaña contra Nicolás Maduro, llevando las relaciones entre ambas naciones a su punto más volátil en años.

