Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Foto: EFE | Vídeo: epv
sucesos

Una Mosso d’Esquadra rescata a un usuario caído en las vías del Metro de Barcelona

La agente fuera de servicio y dos otros pasajeros salvan al hombre que mostraba señales de desorientación

El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Metro de Barcelona parado en la estación de plaza de Catalunya

Un grupo de jóvenes agreden brutalmente a cinco vigilantes del Metro de Barcelona

Alfonso L. Congostrina | Barcelona

Así fue la detención de Luigi Mangione

El País

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  2. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  3. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  4. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
  5. Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso
_
_