Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
CIERRE DEL GOBIERNO EEUU

Cierre del Gobierno de EE UU: cómo puede relanzar a los demócratas en su batalla contra Trump

Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano, analiza el momento estratégico de la oposición a los republicanos

Antonio Nieto
Antonio Nieto
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Sobre la firma

Antonio Nieto
Antonio Nieto
Antonio Nieto - twitter
Desde 2018 es redactor de Vídeo de EL PAÍS. Antes, pasó sus primeros cinco años en la sección de Deportes del diario. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster de periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Así perdió España la justicia universal que ahora limita la investigación sobre Gaza

Antonio Nieto | Madrid

El Supremo impide de momento que Trump destituya a Lisa Cook como gobernadora de la Fed

Jesús Sérvulo González | Washington

Archivado En

_
_