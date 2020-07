El antes y el ahora de un San Fermín vacío por el coronavirus

En 2014, el fotógrafo Pedro Armestre ganó el premio Ortega y Gasset de periodismo con una imagen de la curva de Mercaderes con la calle Estafeta tomada durante la fiesta de San Fermín en el año 2013 en Pamplona y distribuida por France Press. La fotografía, que capta un instante de uno de los encierros, fue calificada por el jurado como una imagen “de gran calidad, de mucha belleza, vívida, que transmite con emoción todo lo que está pasando y, además, refleja de forma inédita la fiesta de los Sanfermines”. Siete años más tarde y con la pandemia del coronavirus aún activa con varios rebrotes en España, Armestre, que lleva un mes documentando la España post-covid, ha vuelto al mismo lugar para “ver si reconocía la ciudad”.

La foto de 2013 le costó años conseguirla: primero meditando cómo hacerla, y después logrando convencer a Carmen, la dueña del balcón desde donde se tomó la instantánea, para que le dejase subir a su casa a hacer la foto. “Este confinamiento ha sido especialmente duro para Carmen, así que en lugar de desde su balcón he tomado las imágenes desde el de los vecinos de arriba”, ha explicado Armestre. Para él ha sido impresionante volver a ese lugar por el que ya solo pasaba a saludar a esta vecina, y que este año estaba prácticamente vacío y no a rebosar, como es habitual cuando coincide con el primer encierro. “Si no hubiese habido esta pandemia, jamás hubiese vuelto a hacer fotos desde ese balcón”, ha añadido Armestre, que tiene claro que no volverá a hacer la misma foto del año pasado, porque para él “la mejor fotografía” que pudo hacer desde allí ya está hecha y no se podrá comparar a aquella mañana de un domingo de 2013.